Журналісти звернулися до Ради через законопроєкт про медіа: ЗМІ загрожує цензура та санкції

Національна спілка журналістів України закликав Верховну Раду не розглядати законопроєкт №2693-д "Про медіа".

Звернення до спікера ВР Дмитра Разумкова і погоджувальної ради парламенту опублікував у Facebook глава НСЖУ Сергій Томіленко.

"Майже 200 сторінок "доопрацьованого" законопроєкту опубліковані лише тиждень тому і цього часу недостатньо для фахової оцінки депутатами перед голосуванням... Нинішній законопроєкт концентрується на державному регулюванні медіа, приділяє велику увагу санкціям до ЗМІ, натомість українська медіа спільнота просить про гарантії для захисту свободи слова", – йдеться в повідомленні.

Представники ЗМІ закликали нардепів не поспішати з голосуванням, щоб надати час для консультацій та широкого громадського обговорення даного проєкту закону.

У НСЖУ відзначили, що звернення проти нинішньої редакції законопроєкту "Про Медів" підписали понад 200 відомих журналістів і представників ЗМІ. Звернення також підтримав шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар.

Звернення журналістів Facebook \ Сергій Томіленко

Звернення журналістів Facebook \ Сергій Томіленко

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти, блогери та представники ЗМІ звернулися до влади із заявою проти законопроєкту "Про медіа". Всього за два дні більше 100 журналістів, медіаменеджерів і експертів підписали відкритого листа до влади України.