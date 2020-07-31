Журналісти знайшли в Росії могили військових РФ, що загибли на Донбасі. Фото

Борис Бондар Суспільство 20:40, 31.07.2020 Оновлено: 21:37, 31.07.2020

Журналісти вивчили пам'ятники загиблим в локальних війнах в різних містах Росії і знайшли поховання військових, які загинули на сході України і в Сирії.

Про це написала ВВС. Зокрема згадується декілька офіцерів, які загинули в Україні, і ще один, якого вбили в Сирії.

На пам'ятнику "Воїнам-розвідникам" в парку Перемоги в Калінінграді вибиті дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, загиблих в 2014 році.

На пам'ятнику "Воїнам-розвідникам" в Калінінграді вибиті дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, загиблих в 2014 році.
(BBC)

Могилу офіцера Сил спеціальних операцій Сергія Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в 2016 році в підмосковному Солнечногорську, де знаходиться база ССО "Сенеж". Емблема ССО відображена і на пам'ятнику загиблому капітану.

Сергій Суслов загинув в 2014 році приблизно під Маріуполем
(BBC)

За життя він був нагороджений медалями "За приєднання Криму" і "За відвагу", посмертно став кавалером ордена "Мужності". Де загинув офіцер, до сих пір невідомо, є лише дата смерті – 14 червня 2014 року. В цей час на сході України йшли активні бої за Маріуполь.

Сергій Федчик і Вадим Василевський були вбиті в липні і серпні того ж 2014 року – імовірно, в боях за луганський аеропорт. На сході України колишні військовослужбовці опинилися в складі тоді тільки сформованої приватної військової компанії "Вагнер".

Ім'я ще одного загиблого імовірно на сході України журналісти знайшли на меморіалі в підмосковному Зарайську.

На пам'ятнику згаданий Герой Росії, старший лейтенант Євген Трундаєв, який загинув 15 жовтня 2014 року.

Герой Росії Трундаєв загинув в районі села Сміливе Луганській області
(BBC)

У грудні 2019 роки батьки загиблого офіцера і голова місцевої ради ветеранів розповідали школярам на уроці мужності, що Трундаєв був командиром протитанкового взводу першого мотострілецького батальйону 200-ї Окремої мотострілкової бригади і отримав смертельне поранення в бою восени 2014 року.

За даними ВВС, Трундаєва і ще кількох військових інструкторів з Росії вбили в районі села Сміливе Луганській області.

Журналісти відзначили, що у випадку з загиблими на сході України бувають рідкісні винятки – як, наприклад, на пам'ятному камені "Воїнам-землякам, полеглим за Батьківщину" в селищі Североонежськ Архангельської області.

На могилі Кічаткіна зазначено, що він загинув в Україні
(BBC)

Там прямо вказано, що старший сержант Кічаткін Леонід Юрійович 20.08.2014 загинув в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що основу керівного і командного складу окупаційних військ складають кадрові офіцери і генерали ЗС РФ, які на ротаційній основі відправляються на тимчасово окуповані території України.

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