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11 жовтня • оновлено в 08:47
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Журналісти тільки відволікають щирого та відвертого президента

4.8т

Деякі причини для того, щоб команда президента обрала саме такий формат, таки є. В рамках класичних пресконференцій було б не можливо забезпечити наявність "людей з вулиці", які кимсь не задоволені. Ну просто так співпало. Буває ж, коли з усіх незадоволених в країні під президентські камери потрапляють саме ті, хто скаржаться на ворога його друга? Це ж випадковість, як вона є. Ага-ж?

Також в такому форматі простіше імітувати щирість та дружнє спілкування. Простіше тиснути на жалість скаргами на тяжке президентське буття. Всі ці "в мене немає часу на перукаря" є нічим іншим, як переспівом з путінських галер. Години через три люди вже не здатні сприймати інформацію. Вони мусять або вірити, або не вірити президенту, який попри зайнятість та погану зачіску, зробив їм ласку та виділив час, щоб щось пояснити.

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В цілому, це формат для вербовки, а не для зняття невизначеності. Тут основними є емоційне сприйняття, а не фактаж. Плюс в такому форматі простіше продемонструвати "думи за простих людей", від яких журналісти тільки відволікають щирого та відвертого президента. Але є в такому форматі і мінус. Питання повторюються, промови президента, в яких він має демонструвати щирість, стають все більш розлогими. Тож, той хто проаналізує всі десять годин легко знає невідповідності і протиріччя. Іншими словами, важливо не те, що говорить президент зараз, а те, як він потім буде пояснювати все те, що він зараз наговорив.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Тема
Пресмарафон Володимира Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Лариси Волошиної
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Лепят себе презика. А обстоятельсва выше.
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1
Тарас Бор
Тарас Бор
Видно Волошина судит по своему работодателю,рассказывая нам о "подставных".Когда на пресс-конференциях предыдущего президента "вопросы", тщательно отредактированные Цеголко, задавали "журналисты" из его телеканалов.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Тарас Бор, Порох от журналистов не бегал и "ма нделем" не прикрывался.
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