Журналісти розсекретили мережу фейкових новинних сайтів в Україні

Журналісти громадської огранізації "Укрмедіа" виявили, що 1400 фейковий новинних сайтів українського сегменту інтернет обслуговували інтереси не тільки політтехнологів і пропагандистів, а й шахраїв і шантажистів.

Як з'ясували журналісти, власники інформаційного спрута Orange Sky створили мережу сайтів, які публікували замовні матеріали, що нагадують компромат, але по факту вони виявилися відверто фейковою та маніпулятивною інформацією.

Крім того, це могли бути образи для дискредитації громадських активістів, бізнесменів, державних службовців і правоохоронців, нанесення шкоди їх репутації, честі та гідності.

Завдяки похмурій тематиці статей у читачів формувався образ України як країни корупціонерів, непрофесіоналів, маріонеток, шахраїв і брехунів.

Примітно, що шахраї, які створили цю мережу, займалися не тільки чорним піаром, а й фактично займалися інтернет-рекетом, пропонуючи своїм жертвам "зняти" інформацію з публікації за гроші.

Вартість "зняття" публікації становила від 100 до кількох тисяч доларів США за кожне "зняття". На сітці з 1400 сайтів комплексне зняття приносило до півмільйона доларів.

Заробітки підприємливих шахраїв були настільки суттєвими, що вони набралися нахабності і знімали офіс прямо навпроти Офісу президента, зрідка представляючись своїм замовникам і жертвам, "тіньовим офісом президента".

За даними журналістів, Orange Sky не єдина така мережа. Як мінімум ще три їх партнера по злочинному бізнесу постійно отримували від них замовлення, а також обмінювалися з ними жертвами.

Як зазначив глава ГО "Укрмедіа" Олег Чеславский, основною причиною появи і розвитку таких злоякісних пухлин на тілі українського сегмента інтернет є практично повна відсутність законодавчого підґрунтя, яке дозволяє правоохоронцями зупинити діяльність таких шахраїв, що несуть загрозу національній інформаційній безпеці країни.

На даний момент журналісти передали результати свого розслідування правоохоронним органам, щоб ті дали правову оцінку дій власників мережі Orange Sky і їх партнерів по злочинної діяльності.

Раніше OBOZREVATEL писав про технології вимагання, яку використовують чорні піар-технологи і інтернет-шахраї на прикладі найбільшого центру поширення брехливої, нібито компрометуючої інформації Ігоря Мізраха, відомого під ім'ям Orange Sky.

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