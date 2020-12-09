Журналіст звинуватив начальницю Одеської податкової в отриманні хабарів. Відео

Журналіст Євген Плінський опублікував відео, на якому нібито глава Одеської податкової служби Юлія Шадевська отримує хабарі за "розв'язання питань" у Держмитній службі.

Як йдеться у розслідуванні журналіста, відео датоване 2019 роком, коли Шадевська очолювала лабораторію з питань експертизи та досліджень Державної фіскальної служби. Вона отримувала, як стверджує журналіст, хабарі за підробку результатів експертиз (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як зазначає Плінський, ця лабораторія дає висновки на всі проведені митницею експертизи.

"Склади тканин, види нафтопродуктів і т.д. Усі спірні питання щодо ставок мит або сплати акцизів розв'язуються руками цієї лабораторії. Це одне з найбільш корумпованих місць, де за "малу частку" можна розв'язати експертизу на свою користь. На цій "хлібній" посаді Шадевська й погоріла, коли була задокументована силовиками в отриманні "конвертів" за такі експертизи", – сказано в розслідуванні Плінського.

На опублікованому ним відео хабар Шадевській дає нібито ексначальник Департаменту з боротьби з контрабандою Держмитної служби Костянтин Небрат.

"Леоніде Миколайовичу, ви знову?" – сказала Шадевська на відео. Після цього Небрат перейшов до "розв'язання" наступного питання – він передав їй телефон зі словами "Там те саме".

Нібито Шадевська і Небрат Скриншот

Як виявилося, зазначає журналіст, Шадевська "розв'язувала питання" не тільки в лабораторії, але і в самій митній службі. На іншому відео в кабінет до Шадевської приїхав її однокурсник Олександр Бортник – співробітник воєнізованої охорони нафтогазової галузі. До розв'язання податкових проблем Шадевська залучає свого заступника з лабораторії Віру Алексєєнко – її просять допомогти розв'язати питання з податковими накладними.

"Де лабораторія ДСФ і де податкові накладні? Абсолютно не пов'язані між собою структури і процеси. Водночас Шадевська має можливість через свого заступника розв'язувати там якісь питання", – сказав він.

Кілька днів по тому Бортник, як відображено на кадрах, приходить до Шадевської і кладе їй на стіл пакунок, схожий на пачку купюр.

Розмова у кабінеті Шадевської Скриншот

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