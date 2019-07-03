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Журналіст влаштував демарш у прямому ефірі каналу соратника Медведчука: що сталося

1.8тЧитати матеріал російською

Працівникам телеканалу ZIK, який недавно купив соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, заборонили висвітлювати акцію протесту на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в нардепи блогера Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, який був главою АП за часів Віктора Януковича.

Однак, випусковий редактор Ігор Кримов не послухався і запустив у прямий ефір трансляцію, не дивлячись на вказівки. Про це він сам розповів "Громадському".

За його словами, показувати акцію в прямому ефірі заборонила шеф-редактор телеканалу Дарина Гордійко, аргументуючи тим, що ця подія нібито "не цікава".

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Пізніше стало відомо, що Кримова відсторонили від ефіру, а вже з 3 липня замість нього буде новий випусковий редактор.

Журналіст влаштував демарш у прямому ефірі каналу соратника Медведчука: що сталося

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК прийняла рішення зареєструвати на позачергові вибори до Верховної Ради блогера Анатолія Шарія, який йде в парламент під №1 в політсилі "Партія Шарія".

Також офіційно дозволили балотуватися в народні депутати і екс-чиновнику Януковича Андрію Клюєву, який йде кандидатом по мажоритарному округу №46 в Донецькій області від "Ліберальної партії України". У нього вийшло домогтися реєстрації з другої спроби.

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Особи
Андрій КлюєвАнатолій Шарій
Місце
Україна
Тег
Майдан Незалежності
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