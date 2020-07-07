Журналіст в прямому ефірі "послав у д*пу" Гримчака

Кирило Лютий Суспільство 00:26, 8.07.2020 Оновлено: 00:31, 8.07.2020

Ведучий телеканалу "Наш" Максим Назаров в прямому ефірі послав ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.

Інцидент стався у вівторок, 7 липня, коли Гримчак був присутній в якості гостя телеканалу по відеозв'язку.

Гримчак назвав Назарова "російським пропагандистом" після того, як він згадав про вторгнення США в Ірак. "Це ви там як російський пропагандист можете розповідати російські фейки, а мені це нецікаво", – сказав він.

Назаров перервав подальшу промову Гримчака. "Пане Гримчак, ви нам не цікаві. Ідіть геть... Пішли у д*пу, до побачення!" – відповів він, після чого Гримчака вимкнули з ефіру.

Як писав OBOZREVATEL, раніше скандальна ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна осоромилася в прямому ефірі телеканалу, оскільки не змогла відповісти, де вона знаходиться.

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