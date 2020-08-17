Журналіст Ткач повідомив про підпал робочого автомобіля. Фото

Українському журналісту Михайлу Ткачу в ніч на понеділок, 17 серпня, спалили робочий автомобіль Kia Cerato в Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Ткач зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років.

Судячи з фото, які прикріпив журналіст, автомобіль згорів дотла.

Журналісту спалили авто в Києві Михайло Ткач у Facebook

"Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи, водієм Борисом Мазуром, на Kia Cerato – це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на Ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово підкреслював, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Прослушка, підпал авто, що далі?" – написав потерпілий.

Ткач уточнив, що машина "ночувала" біля будинку, де мешкає водій.

Пожежа трапилася в ніч на 17 серпня Михайло Ткач у Facebook

Машина згоріла дотла Михайло Ткач у Facebook

Авто знаходилося у дворі водія Михайло Ткач у Facebook

Українському журналісту спалили автомобіль Михайло Ткач у Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що український журналіст Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу. Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менше 60 см.

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