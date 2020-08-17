МоваЯзык

Топтеми:

Журналіст Ткач повідомив про підпал робочого автомобіля. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
3,8 т.
Журналіст Ткач повідомив про підпал робочого автомобіля

Журналіст Ткач повідомив про підпал робочого автомобіля. Колаж

Українському журналісту Михайлу Ткачу в ніч на понеділок, 17 серпня, спалили робочий автомобіль Kia Cerato в Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. Ткач зазначив, що на цьому автомобілі знімали матеріали для програм протягом чотирьох років.

Судячи з фото, які прикріпив журналіст, автомобіль згорів дотла.

Журналісту спалили авто в Києві

Журналісту спалили авто в Києві Михайло Ткач у Facebook

"Останній матеріал, над яким ми працювали з важливим членом знімальної групи, водієм Борисом Мазуром, на Kia Cerato – це "Королі доріг". Його вже подивилися майже 700 тисяч глядачів на Ютубі. Під час зйомок і в самому матеріалі я неодноразово підкреслював, що за нашим авто і нами вели спостереження співробітники охорони президента УДО. Прослушка, підпал авто, що далі?" – написав потерпілий.

Ткач уточнив, що машина "ночувала" біля будинку, де мешкає водій.

Пожежа трапилася в ніч на 17 серпня

Пожежа трапилася в ніч на 17 серпня Михайло Ткач у Facebook

Машина згоріла дотла

Машина згоріла дотла Михайло Ткач у Facebook

Авто знаходилося у дворі водія

Авто знаходилося у дворі водія Михайло Ткач у Facebook

Українському журналісту спалили автомобіль

Українському журналісту спалили автомобіль Михайло Ткач у Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що український журналіст Михайло Ткач повідомив, що виявив у себе вдома "ознаки прослуховувального пристрою" і звинуватив владу. Пізніше поліція знайшла над квартирою Ткача в стелі "отвір" довжиною не менше 60 см.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

УкраїнаКиївМихайло Ткач
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство