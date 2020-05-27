Журналіст повідомив про спалах COVID-19 у Житомирській обллікарні

Яра Дорош Суспільство 22:50, 27.05.2020 Оновлено: 23:04, 27.05.2020

У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського нібито зафіксували спалах COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це написав журналіст Олександр Крижанівський на своїй сторінці у Telegram. Він, посилаючись на слова лікарів, написав, що захворіли хірурги.

"У Житомирській обласній лікарні спалах коронавірусу", – відзначив журналіст.

Журналіст повідомив про спалах COVID-19 у Житомирській обллікарні. Ілюстрація
irt.pl.ua

"Станом на 21:00 27 травня інфіковано 11 лікарів. Першим вважають медика, який за сумісництвом працює в Житомирській центральній районній лікарні. Контактних лікарів продовжать тестувати завтра (28 травня. – Ред.)", – йдеться у дописі.

Пост у мережі
Скріншот
Пост у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні офіційно зафіксували 21 905 випадків коронавірусу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Шмигаль оголосив про відмову від імпорту й нову програму для бізнесу

Лікар, який заразився коронавірусом, показав подяку від Зеленської. Фото

Мріяв про весілля, але вбила куля ворога: що відомо про загиблого на Донбасі воїна

"Заманив сусід": адвокат розкрив подробиці про зґвалтування в Кагарлику

"Северный поток-2" и "Газпром" оказались под угрозой новых американских санкций