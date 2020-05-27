Журналіст повідомив про спалах COVID-19 у Житомирській обллікарні
У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського нібито зафіксували спалах COVID-19.
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Про це написав журналіст Олександр Крижанівський на своїй сторінці у Telegram. Він, посилаючись на слова лікарів, написав, що захворіли хірурги.
"У Житомирській обласній лікарні спалах коронавірусу", – відзначив журналіст.
"Станом на 21:00 27 травня інфіковано 11 лікарів. Першим вважають медика, який за сумісництвом працює в Житомирській центральній районній лікарні. Контактних лікарів продовжать тестувати завтра (28 травня. – Ред.)", – йдеться у дописі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні офіційно зафіксували 21 905 випадків коронавірусу.