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27 травня • оновлено в 23:50
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Журналіст повідомив про спалах COVID-19 у Житомирській обллікарні

2.5т
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У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського нібито зафіксували спалах COVID-19.

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Про це написав журналіст Олександр Крижанівський на своїй сторінці у Telegram. Він, посилаючись на слова лікарів, написав, що захворіли хірурги.

"У Житомирській обласній лікарні спалах коронавірусу", – відзначив журналіст.

Журналіст повідомив про спалах COVID-19 у Житомирській обллікарні. Ілюстрація

Журналіст повідомив про спалах COVID-19 у Житомирській обллікарні. Ілюстрація

irt.pl.ua

"Станом на 21:00 27 травня інфіковано 11 лікарів. Першим вважають медика, який за сумісництвом працює в Житомирській центральній районній лікарні. Контактних лікарів продовжать тестувати завтра (28 травня. – Ред.)", – йдеться у дописі.

Пост у мережі

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Пост у мережі

Пост у мережі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні офіційно зафіксували 21 905 випадків коронавірусу.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Житомир
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Суспільство

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    Вилікувалися: 7995. Померли: 658.

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