Журналіст показав зворушливі фото ветерана Другої світової з воїнами ЗСУ на передовій

У мережі поділилися світлинами 95-річного ветерана Другої світової війни Ігоря Маліцького, який, попри свій поважний вік, відвідав воїнів ЗСУ на Донбасі.

Їх оприлюднив на особистій сторінці у Facebook український журналіст Леонід Логвиненко. Він нагадав, що ще хлопцем Маліцькому довелося пройти пекло чотирьох нацистських концтаборів, серед яких був і "Аушвіц" в Освенцимі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Брав участь у табірному повстанні в Маутхаузені, ще повоював наприкінці війни. Згадуючи "парад" в Донецьку, коли росіяни та їхні холуї (а не якась "та сторона") знущалися над нашими полоненими, порівнює новітніх катів з нацистами", – написав журналіст.

Маліцький приїхав підтримати українських воїнів на передову. Facebook Леоніда Логвиненко

95-річний ветеран Другої світової війни на передовій. Facebook Леоніда Логвиненко

За інформацією "Українського мілітарного порталу", Ігор Федорович Маліцький народився 12 лютого 1925 року в Харкові. На долю його сім’ї припали роки політичних репресій і Друга світова війна.

Батько чоловіка був репресований в 1938 році, а мати, майор медичної служби, померла після війни. Під час окупації в 1943 році Маліцький був відправлений німецькими загарбниками в Німеччину, де протягом трьох років війни був в’язнем таких концентраційних таборів, як Терезін, Аушвіц-Біркінау, Маутхаузен і Лінц.

Як пише "АрміяInform", після звільнення з концтабору чоловік був мобілізований до лав Червоної армії, служив у артилерії з травня 1945 по червень 1950 року. Службу розпочинав у Австрії, а з 1946 року 273-й гвардійський гаубичний полк 2-ї танкової армії було передислоковано до Німеччини.

Ігор Маліцький у роки юності. "Український мілітарний портал"

Закінчив службу Маліцький старшим сержантом, а з отриманням наукового ступеня став офіцером. У запасі дослужився до звання майор. В мирному житті патріот став вченим у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні Української інженерно-педагогічної академії.

За вагомий внесок у розвиток ветеранського руху, військово-патріотичного виховання молоді, відданість справі, активну життєву позицію він нагороджений орденом "За Заслуги" II ступеня, є почесним громадянином міста Харків.

Патріот вважає, що методи російських окупантів не відрізняються від нацистських. Facebook Леоніда Логвиненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців зворушила історія ветерана Другої світової війни Івана Залужного, який у віці 96 років втратив єдиного онука Івана Гутника-Залужного – хлопець загинув у 2014 році під Амвросіївкою в бою з російськими окупантами.