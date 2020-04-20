Журналіст показав жахливі наслідки масштабних пожеж на Житомирщині. Відео
У мережі показали жахливі наслідки масштабних пожеж в Овруцькому районі Житомирщини, які, попри всі намагання рятувальників і лісівників загасити їх, не припиняються там ще з 16 квітня.
За попередньо версією, ймовірно в результаті підпалів сухої трави і сміття, там вигоріли не тільки тисячі гектарів лісу, а й декілька десятків хат у селах. Відповідні кадри у своєму відеоблозі на YouTube показав український журналіст Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Пройшовся по напіввигорілому селу Лічмани та познімав наслідки з повітря та з землі… Зміни клімату, дебільні підпали трави – і ось такі невтішні результати", – прокоментував він, підкресливши, що побачене викликає враження, ніби перебуваєш на зруйнованій внаслідок бомбардувань терористами території Донбасу.
Водночас він зауважив, що у коментарях до його попередніх постів у соцмережі українці висловлювали переконання, мовляв, ці пожежі нібито пов'язані з ухваленням закону про продаж землі. Однак журналіст наголосив, що це неправда.
"Будь ласка, не пишіть дурниць. Північ Житомирщини – це депресивна, напівдика територія, де майже ніхто не живе. Земля тут майже нічого не варта, по селах є багато вільних закинутих будинків, які можна взагалі можна займати безкоштовно, але бажаючих щось не дуже багато", – зазначив Казанський.
На його переконання, ці жахливі кадри – наслідок саме підпалів людьми сухої трави. А масштаби пов’язані зокрема й з погодними умовами – відсутність опадів восени-взимку та сильні вітри останнім часом.
"Це я показую для людей, які не усвідомлюють усю важкість їхніх вчинків, що вони знищують людські долі. І вони є потенційними злочинцями. Це наслідки людської недбалості і цієї варварської традиції – палити траву", – підкреслив Казанський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині 16 квітня спалахнули масштабні лісові пожежі, які знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків у селах. Очевидці ділилися у мережі моторошними фото й відео наслідків.