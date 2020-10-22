Українець переміг "важкий" COVID-19 і розповів про хворобу: схуд на 10 кг, були симптоми отруєння
У нього діагностували двобічну пневмонію
Хворого госпіталізували з високою температурою, яка довго не збивалася
Журналіст хворів більш ніж три тижні
Український журналіст Роман Лебедь у жовтні переніс важку форму коронавірусної інфекції. Він детально описав симптоми і перебіг хвороби.
На своїй сторінці у Facebook він розповів, що перші симптоми нагадували харчове отруєння: блювота, діарея, підвищена температура, ломота в тілі і тремтіння в руках.
"Уже наступного дня стало зрозуміло, що справа в іншому. Блювота пройшла, але трималася невисока температура, додався кашель. Я вирішив не чекати і сам пішов здавати тест у Державний лабораторний центр. Без записів і направлень. Черга була не дуже довгою. За пів години і приблизно 900 гривень впорався. Наступного ранку був результат у Вайбері – позитивний", – розповів журналіст.
Лебедь зазначив, що на п'ятий день після перших симптомів у нього діагностували двобічну пневмонію. Із симптомів залишилися проблеми зі шлунком, температура близько 39,2, додалися запаморочення і безсоння. Після чого лікарка наполягла на госпіталізації.
"У якийсь момент вони (лікарі, – ред.) так розхвилювалися, що хотіли викликати реаніматолога. Але пройшло. Така температура періодично поверталася до мене ще 4-5 днів. А потім почала відступати", – поділився він.
Журналіст зазначив, що не описував своє лікування, щоб не спонукати нікого до необдуманих дій.
"Можу сказати тільки, що мій лікар добре знайомий із міжнародними протоколами і те, що він виписував, я міг знайти в рекомендаціях на сайтах ВООЗ та інших міжнародних організацій", – уточнив Лебедь.
Він підкреслив, що ліки в лікарні видавали безкоштовно. Докуповувати радили тільки щось допоміжне, на свій розсуд, як пробіотики.
"Це дуже страшна і підступна хвороба. Я схуд на 10 кілограмів за два тижні. Я вже вдома, але будь-який похід на відстань усе ще дається мені як олімпійський забіг. А це вже третій тиждень хвороби", – поділився журналіст.
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