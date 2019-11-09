"Гірше Януковича!" Журналіст оголосив про початок Зеленським "ленінської" медіавійни

Указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", підписаний президентом України Володимиром Зеленським, викликав справжню бурю в медіа-просторі.

Після хвилі обурення міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський все-таки заявив, що влада в Україні нібито не має наміру регулювати стандарти новин.

"Шановні журналісти! Вас правильно стурбувало і обурило наявність в указі президента [Володимира Зеленського] слів про встановлення "вимог і стандартів новин". Це термінологічне непорозуміння, яке виникло через помилкове застосування терміна "стандарти новин" в документах МКМС [Міністерства культури, молоді та спорту].

Ми не збиралися і не збираємося регулювати стандарти новин. Це право – виключно професійного співтовариства", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Зеленський

Однак, журналіст Олексій Мустафін тут же зазначив, що Зеленський своїм указом оголосив справжню медіавійну в Україні.

"Це початок кінця. Підписавши указ про розробку законопроекту про "вимоги і стандарти новин", Зеленський оголосив медіавійну. Я не знаю, коли вона закінчиться. Але знаю чим. І вболіваю за медіа", – підкреслив він.

За його словами, Зеленський пішов шляхом своїх попередників:

"Совок – це коли щиро вірять, що будь-яку проблему можна вирішити, запровадивши регулювання. Саме тому Зеленський навіть більше совок, ніж Кучма і Янукович".

При цьому Мустафін опублікував у мережі промову керівника Ради Народних Комісарів Володимира Леніна від 9 листопада 1917 року. У ній зазначено, що "Тимчасовий революційний комітет змушений був вжити цілий ряд заходів проти контрреволюційного друку різних відтінків".

"Як тільки новий порядок зміцниться, – всякі адміністративні впливу на друк будуть припинені, для нього буде встановлена повна свобода в межах відповідальності перед судом, згідно з найбільш широким і прогресивним у цьому відношенні закону", – цитується текст.

Таким чином, Мустафін провів паралелі з нинішньою ситуацією, яка склалася в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, указом № 837/2019 "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави" від 8 листопада Володимир Зеленський також доручив Кабінету міністрів до кінця 2019 року провести масштабну приватизацію, підготуватися до відкриття ринку землі, виробити систему прорахунку прожиткового мінімуму за європейськими стандартам.

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