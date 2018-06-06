#деньжурналиста

Сейчас будет внезапное, но.

Я благодарен войне. Я благодарен ей за то, что она внесла потрясающей ясности коррективы в профессию журналиста. Война сделала то, что не смогло произойти за четверть века "стабильности и добробуту". Война одним махом показала, что понятие "журналист" неоднородно чуть более, чем полностью. То среди журналистов есть ̶н̶е̶ ̶с̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ (зачеркнуто) не только журналисты, но и пропагандисты, пиар-менеджеры олигархата, медиа-технологи чиновников, сонмы редакционных водителей с корочкой НСЖУ и просто провокаторы всех мастей - фейкометы, зрадо*бы, кликуши и полезные для рашаСМИ идиоты. Страшно представить, но еще пяток лет назад все эти люди собирались 6 июня с тобой за одним столом и двигали тосты "за нас, за самую опасную и трудную профессию!", хотя зачастую в анамнезе у них самих был десяток текстов "Под патронатом Х в центре города высадили ох*лион цветов" или портфолио с джинсой под какого-нибудь политика. Ну да ладно, годы были сытые, курвуазье с тарталетками на всех хватало.

Война обнажила многих, но информационная война обнажила всех, кто принял в ней участие. Мы научились отличать простых зрадофилов от подпевал российской прессы, мы научились видеть вирусные технологии и обрели ум, чтобы не становиться марионетками в чужих руках. Мы стали обучаться медиасанитарии и обучать ей других, доказывая, что беспечное "да какая разница, где я это прочел?" - это шаг в помойную яму, откуда ты гарантированно не выберешься. Мы наконец ощутили, что девять граммов тяжелого металла могут быть намного легче и безопаснее двенадцатого кегля, а радиус поражения в информационной войне намного шире радиуса поражения прилетевшего снаряда.

Мы стали осознанными - и это главнейшее достижение последних лет - но нам еще предстоит сделать осознанной свою аудиторию. Нам предстоит колоссальная работа, но важно, что мы сделали этот первый шаг в себе.

Не изменять себе. Не жрать г*вно. Не радоваться неудачам своей страны.

И, конечно, всегда помнить правила написания тся/ться.

С праздником, экс-коллеги. С нами сила, за нами - правда, и отступать уже действительно некуда.