Журнал Time визначив найгірший рік у сучасній історії людства

Журнал Time, США, назвав 2020 рік найгіршим в історії сучасності, зазначивши, що наразі практично не залишилося людей, які пережили жахи Другої світової війни та інші, більш ранні глобальні потрясіння.

Як йдеться на сайті Time, найбільш виснажливою загрозою нинішнього року стало почуття безпорадності. При цьому до бід 2020 року віднесли не тільки пандемію COVID-19, яка забрала життя вже 1,5 мільйона осіб.

Так, до них зарахували і пригнічений стан тих, хто вижив, а також гуманітарну і економічну кризи.

Крім того, журнал нагадав про масштабні пожежі в Австралії, які рятувальники не могли згасити протягом декількох місяців; хвилі насильства і протестів в США після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

"Оптимізм – наша найбільш безглузда і найвеличніша риса. В Америці не завжди буває ранок. Іноді перед ним потрібно пережити темну пору", – пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше агентство Bloomberg оприлюднило топ-50 впливових знаменитостей, які, за його версією, змінили світ 2020 року.