Журнал Time випустив унікальну траурну обкладинку. Фото

Американський журнал Time вдруге в історії змінив свою фірмову червону рамку на обкладинці на траурну чорну, щоб вшанувати пам'ять двох мільйонів померлих від коронавірусу в США.

Вперше у виданні робили таке після терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Нову обкладинку опублікували на сторінці Time в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Нова обкладинка Time: COVID-19 вбив майже 2 млн американців. Скільки ще життів буде втрачено, перш ніж США зроблять все правильно?" – написали на сторінці видання в соцмережі.

Нова обкладинка Time: COVID-19 вбив майже 2 млн американців. Скільки ще життів буде втрачено, перш ніж США зроблять все правильно? Time в Twitter

Обкладинка щотижневого журналу, який вийде 21 вересня, заповнена білими написами на чорному тлі. Там можна побачити щоденну кількість смертей від коронавірусної інфекції в США з 29 лютого по 8 вересня 2020 року.

Посередині обкладинки з написів жирним шрифтом вимальовується число – два мільйони – кількість американців, які померли від захворювання.

Траурна обкладинка журналу Time від 21 вересня. Time в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський журнал Time 17 серпня вийшов з обкладинкою, де зображений президент США Дональд Трамп, який пливе в "море коронавірусу".