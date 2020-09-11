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Журнал Time випустив унікальну траурну обкладинку. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
2,2 т.
Обкладинки журналу Time

Американський журнал Time вдруге в історії змінив свою фірмову червону рамку на обкладинці на траурну чорну, щоб вшанувати пам'ять двох мільйонів померлих від коронавірусу в США.

Вперше у виданні робили таке після терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, роковини яких відзначаються сьогодні. Нову обкладинку опублікували на сторінці Time в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Нова обкладинка Time: COVID-19 вбив майже 2 млн американців. Скільки ще життів буде втрачено, перш ніж США зроблять все правильно?" – написали на сторінці видання в соцмережі.

Нова обкладинка Time: COVID-19 вбив майже 2 млн американців. Скільки ще життів буде втрачено, перш ніж США зроблять все правильно?

Обкладинка щотижневого журналу, який вийде 21 вересня, заповнена білими написами на чорному тлі. Там можна побачити щоденну кількість смертей від коронавірусної інфекції в США з 29 лютого по 8 вересня 2020 року.

Посередині обкладинки з написів жирним шрифтом вимальовується число – два мільйони – кількість американців, які померли від захворювання.

Траурна обкладинка журналу Time від 21 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський журнал Time 17 серпня вийшов з обкладинкою, де зображений президент США Дональд Трамп, який пливе в "море коронавірусу".

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