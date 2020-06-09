У мережі згадали, як у СРСР з'явилася жуйка: люди придушили одне одного через дефіцит

Жувальну гумку в СРСР не виробляли, а імпорт забороняли, поки через її дефіцит не сталася трагедія в Сокольниках, де під час тисняви загинула 21 особа.

Про це розповів білоруський блогер Максим Мирович. Він зазначив, що за іншою версією радянське керівництво готувалися прийняти "Олімпіаду-80" і "не хотіло виглядати перед іноземцями зовсім уже дикунами". "А може, вплинуло і те, і інше", – написав блогер.

Радянська жуйка КП

Він розповів, що спочатку жуйка в СРСР "піддавалася ідеологічним гонінням".

"Мабуть, жуйка не відповідала образу "ідеологічно підкованого будівника комунізму" і піддалася остракізму разом з усім іншим живим, яскравим і молодіжним – брюками-кльош, "хіповими" зачісками і західною танцювальною музикою", – припустив Максим Мирович.

Акт вилучення жуйки на митниці maxim-nm.livejournal.com

"На прикладі жуйки можна простежити, як функціонувала радянська система, партія видавала наказ – "заборонити!", Після чого в школах, інститутах та інших закладах радянські вчителі, не ставлячи зайвих питань, починали обробляти школярів і студентів.

До питання підходили творчо – хтось розповідав казки про те, що жуйка дуже шкідлива для шлунка. Хтось говорив, що жуючи жуйку – людина "еволюціонує назад в мавпу", а хтось лякав "зараженими лезами", що підлі іноземці підкладають у жуйку, вимінюючи на неї у радянських дітей значки "ГТО", – написав блогер.

maxim-nm.livejournal.com

У березні 1975 року в Сокольниках на товариському матчі з хокею між юніорами Канади та ЦСК сталася тиснява, під час якої загинули люди.

Спонсором іноземної команди була фірма Wrigley, і після гри канадці, спускаючись до автобусу, стали розкидати довкола пластинки жуйки, мабуть, виконуючи частину рекламного контракту.

"Канадці не врахували або просто не знали, яким дефіцитом є і яким попитом користується в СРСР жуйка. Вболівальники кинулися збирати дефіцитний товар, через що утворився неконтрольований натовп. І, може, все обійшлося б без жертв, якби не ідіотське рішення адміністрації палацу спорту – вони злякалися, що фотознімки збору жуйки радянськими громадянами потраплять у західну пресу, і віддали розпорядження вимкнути світло і замкнути металеві двері, що вели на вулицю", – розповів блогер.

У темряві почалася тиснява, люди падали під ноги іншим, через що загинула 21 особа, 25 отримали травми.

У ЗМІ подію висвітлювати заборонили. Всіх очевидців, як зазначив Мирович, допитали та змусили дати підписку про нерозголошення.

На місці трагедії розміщена чорна меморіальна дошка maxim-nm.livejournal.com

Радянський Союз почав виробляти жуйку в 1976 році. Тоді розмови про її шкідливість вже не звучали.

"Перша лінія з виробництва жуйки запрацювала в Єревані, а потім у Ростові-на-Дону. Пізніше жуйку стала робити естонська кондитерська фабрика "Kalev" – їх жуйка представляла собою цільний брусок, розділений поздовжніми борознами", – написав Мирович.

У вісімдесяті роки жуйку стала виготовляти московська фабрика "Рот Фронт". Вона нагадувала класичну "Wrigley" – п'ять платівок в упаковці з фольги, смаки – апельсиновий, м'ятний, полуничний і кавовий. Коштувала пачка такої жуйки 50 копійок.

Жуйка, вироблена в СРСР maxim-nm.livejournal.com

"Я кілька разів пробував жуйку "Рот Фронт" в останні радянські роки – за якістю вона була гіршою, ніж "Wrigley", якась м'якша і сіра, швидко втрачала смак (причому повністю), плюс із неї не видувалися бульбашки. Ще запам'яталося те, що жуйка була неймовірним дефіцитом – її практично ніколи не було в магазині", – згадав блогер.

Кавова жуйка, за його словами, була досить оригінальною і за смаком нагадувала скоріше не каву, а "кавовий напій" на основі цикорію з молоком.

Радянська жуйка maxim-nm.livejournal.com

"В останні радянські роки на ринок хлинули жуйки західних виробників – це вже приблизно 1990-1991 роки. Дуже цінувалася жуйка "Donald" – вона була смачною, а всередині була вкладка (ми їх називали "мультиками") з невеликим сюжетом-коміксом із 3-5 зображень", – розповів Мирович.

Приблизно в ті ж роки з'явилася жуйка "Turbo". Вона мала виражений персиковий смак, а всередині були вкладки з автомобілями.

"Ще в пізньорадянські роки були популярні імпортні жуйки "Tipi-Tip" (зі смішним носатим дядьком у капелюсі на обгортці), "Final" (вкладки з футболістами) і "Lazer" – вкладки з військовою технікою", – зазначив блогер.

Уже після розпаду СРСР, додав він, жуйки "хлинули в країну потоком" – з'явилися "Love is", "Bombibom", "Boomer", "Cola", серія жуйок від "Wrigley" й багато інших.

Жуйки "Donald" maxim-nm.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Максим Мирович склав топ непотрібних речей із СРСР. За його словами, в ті часи такі предмети практично не використовувалися й найчастіше просто припадали пилом у будинках своїх власників.

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