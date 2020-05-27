Итак, случилось то, что давно было случиться на оккупированных - следом за лынырийцами шахты будут закрывать дынырийцы и делать они будут это не по указке ЦРУ США, а по собственном желанию. Причина - ну, шоб солдатам НАТО ничего не досталось от слова совсем

По моим данным, собираются закрыть или попросту затопить такие шахты как:

шахта им. Калинина, Донецк

шахта им. Бажанова

шахта Иловайская

шахта им. Челюскинцев

Вроде как должны еще закрыть шахту им. Засядько, но я в это не верю, слишком большие деньги на кону, если затопить эту шахту. Кроме того, оккупанты собираются закрыть автобазы, обслуживающие шахты.

По самым минимальным подсчетам будут уволены более 2900 человек. Шахтеров.

Ниже документ, который рассылают предпринимателям оккупированных Макеевки и Донецка.

А теперь к последствиям увольнений и затоплений шахт для тех, кто не в курсе.

С экологической точки зрения затопление шахт - это ж. Согласитесь, макаки дыныры не будут откачивать воду, а тупо порежут шахты на металлолом, а значит все плохо. Очень. Есть все шансы сделать регион вторым Чернобылем без питьевой воды и устроить череду подземных провалов или мини землятрясений, ведь вода будет заполнять пустоты и подмывать почву.

Если рассматривать социальную значимость закрытия шахт, то тут двоякая ситуация : вроде бы и хорошо, что останутся без работы шахтеры, но только они давно уже не те, о ком нам по тв рассказывают, не могут они поднять восстание. Максимум на что способны шахтеры сейчас - это похныкать в соцсетях. Если быть реалистом, то часть шахтеров пойдет в копанки, часть уедет на заработки, часть будет работать где-то за еду. Восстания они не организуют, их максимум - поднять уровень социального напряжения постами в соцсетях.

Какие плюсы в затоплении шахт оккупантами ? Если честно, то фактически никаких. Рф планомерно превращает захваченный регион в пустыню, а восстанавливать это нам с вами. В случае экологической катастрофы рф как бы не при делах, это ж "мынистр" отдал указ на "реструктуризацию", а не путин. Ну, а восстанавливать и ликвидировать последствия экологической ж тоже нам с вами.

Из плюсов разве то, что уровень ненависти к рф и россиянам на Донбассе каждый день все больше, даже вата начинает понимать, что рф их использует тупо в качестве декораций и никому они не нужны, пусть даже и разговаривают на русском и путена обожают. Фактически рф своими руками уже строит фундамент из ненависти к москве, в основе которого будут именно те, кто топили за рф обеими руками. Понимает ли это кремль? Думаю,вряд ли. Для кремля на сейчас главное деньги, поэтому и уголь с захваченого Донбасса стал не нужен, все просто.

Эпилог. Пользуясь случаем, передаю привет всем тем шахтерам, которых выбросят на улицы. Жрите русский мир и русские зарплаты. Смачного. С неуважением, житель Украинского города Донецка [не путать со всякими жопоросиями]