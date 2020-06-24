'Вмирала на руках, задихалася в судомах'. Батьки 5-річної дівчинки з Луцька звинувачують в її смерті лікарів

У Луцьку померла 5-річна Віка Смаль, імовірно, через недбалість медиків. Малятку не пощастило потрапити в лікарню у вихідні. На посаді були лише чергові лікарі, багатьом із яких не до страждань дитини. У результаті дівчинка померла в страшних муках, а батьки втратили єдину доньку.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не дуже хотіли приймати в лікарню

Сергій і Тетяна Смаль буквально по хвилинах згадують всі останні дні, протягом яких вмирала їхня Віка.

Ще 11 червня дівчинка відчула себе погано. З ранку вона була на заняттях танцями. Потім батьки помітили стомленість дочки, але списали на спеку. Однак до вечора у Віки піднялася температура 37,4. А наступного дня вже ввечері було 39. Тоді викликали швидку.

Віка Смаль Скрін відео ТСН

"Лікарка приїхала, прослухала легені, але нічого в них не виявила. Але оскільки температура була під 40, медичка порадила відвезти Віку в лікарню. Правда, в приймальному відділенні не надто хотіли госпіталізувати дитину. Тоді ще лікар швидкої здивувався, мовляв, як це, дитина з високою температурою – її обов'язково потрібно класти в стаціонар", – розповідає тато.

Почала вити від болю

Віку поклали в Волинську обласну інфекційну лікарню в Луцьку. Почали колоти антибіотики. Оскільки були вихідні, то за два дні дівчинку встигли оглянути чотири чергових лікарі. Мама бачила, що доньці ставало все гірше і гірше. Її мучили жахливі болі в животі.

Тетяна щоразу кликала лікаря і просила подивитися дитину. У неї білки очей уже стали жовтими. Спочатку Віка терпіла і тільки стогнала від болю, а потім почала вити. Медики відмахувалися, і говорили, що це високий ацетон, давайте їй більше пити.

За весь час ніхто не запропонував зробити дитині рентген. Третій черговий лікар буквально нагрубив мамі, мовляв, це не хірургія, якби було щось, то вона б кричала. І жодних жовтих білків він не бачить.

Віка Смаль Скрін відео ТСН

І тільки четвертий черговий, жінка, звернула увагу на стан Віки. Вона перша, хто за ці два дні подивився результати аналізів дівчинки і сказав, що у дитини погані печінкові проби, підвищений білірубін.

За словами мами, лікарка ніяк не могла зрозуміти, чому у дівчинки такі болі, а аналізи не показують, від чого. Вона вже дві доби не могла заснути ні на хвилину, металася на ліжку, лише іноді закатувала очі.

У Віки вже були проблеми з печінкою, відмовляли нирки, сеча була темно-коричневою, а потім і зовсім не могла сходити в туалет. Тетяна просила лікарів поставити катетер, але всі її прохання були марними.

Рентген зробили через два дні і незабаром дівчинка померла

Тільки в понеділок, коли лікарі зрозуміли, що з дитиною відбувається щось не те, викликали хірурга з обласної дитячої лікарні. Він намацав і сказав терміново зробити рентген легенів. На ньому виявилося, що у Віки легені серйозно пошкоджені, за словами тата, вони були покриті, немов снігом.

Віка Смаль Скрін відео ТСН

Але навіть тоді лікарі не бачили підстав переводити її в реанімацію. І вже в другій половині дня, коли мама знову стала просити подивитися дитину, медики терміново її відправили.

"Нам тоді сказали, що стан важкий, надії немає. У легенях дочки вже була кров. Їй дали кисневу маску, а потім підключили до ШВЛ. Вона вмирала у мене на руках, вона задихалася, я бачила її судоми, пальчики жовтіли, а нігті стали синіми", – розповідає Тетяна.

У вівторок у лікарні батькам повідомили, що донька померла. Правда, сказали, що це може бути коронавірус, тому потрібно дотримуватися правил МОЗ.

Ховали Віку в закритій труні. Батьки так і не змогли попрощатися з донькою. Однак Сергію і Тетяні все-таки вдалося отримати результати ПЛР тесту – він виявився негативним. Як і їх результат аналізів після самоізоляції.

У висновку про смерть ідеться, що дівчинка померла від двосторонньої пневмонії.

"Ми не хочемо звертатися в поліцію, тому що доведеться проводити ексгумацію, повторний розтин. Для нас це буде як другий похорон", – каже батько.

Він згадує, що 5-річна дочка захоплювалася всім. Вона готувалася до школи, вже вміла рахувати, знала букви, писала деякі слова.

"Була дуже життєрадісною дитиною, буквально все вбирала в себе. Ходила на танці. Такою вона для нас і залишиться", – зітхає Сергій.

Лікарі так і не вийшли на зв'язок із батьками і не принесли вибачення. "Ніхто з них тоді не хотів нам допомогти. Вони втратили ці два дні, якби раніше схопилися, то могли б врятувати. Звичайно, ніхто з них не вибачився, та я й не чекаю від них вибачень", – каже Тетяна.

У Волинській обласній інфекційній лікарні стверджують, що проведуть внутрішнє розслідування. Однак зазначають, що перебіг хвороби у Віки було стрімким, а симптомів пневмонії у вигляді кашлю не було, тому рентген і не робили одразу.