Жорстокість шокувала все місто: догхантерами в Запоріжжі займеться поліція

Волонтери написали заяву в поліцію за фактом спалення невідомими шкуродерами будки з цуценятами в Запоріжжі.

Як сказано в сюжеті ICTV, безневинні тварини згоріли заживо.

Відзначається, що волонтери спорудили для цуценят будку подалі від людей, щоб ті нікому не заважали. Коли вони в черговий раз прийшли годувати собачок, то не могли повірити своїм очам.

"У мене був шок, істерика. Думала, що просто спалили будку, однак, коли я почала підходити ближче, то побачила, що там заживо спалені цуценята", - розповіла Анна Бондаренко.

Відзначається, що небачена жорстокість догхантерів шокувала все місто.

З усіх песиків вижити вдалося двом. На даний момент волонтери активно намагаються знайти для них господарів, тому що переживають, що шкуродери можуть повернутися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про шокуючий інцидент повідомила зоозахисниця Олена Пилова. За її словами, такі випадки в місті почастішали.