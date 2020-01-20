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20 січня • оновлено в 20:23
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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
Журналіст Всі статті автора

Жорстокі бої і втрати: як терористи атакують українців на Донбасі

3.6т
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Волонтери та журналісти звинуватили пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у наданні недостовірної інформації про райони, що піддаються обстрілу з боку так званих "Л/ДНР".

Конкретно йдеться про ділянку розведення військ у районі Золотого-4, де, за інформацією журналістів, уже кілька днів тривають бої. В ООС же прояснили ситуацію. Подробиці – в OBOZREVATEL.

Головне:

  • У районі н.п. Золоте кілька днів тривають жорсткі бої.

  • Повідомляється про двох загиблих і десятьох поранених.

  • У зведеннях ООС немає жодних згадок про бої в Золотому. Штаб звинувачують у брехні заради збереження ілюзії режиму тиші на ділянці розведення військ у Золотому-4.

  • У пресцентрі ООС відповіли на звинувачення.

Суть звинувачень

На сторінках у соцмережі Facebook 19 січня розгорілися бурхливі обговорення щодо замовчування з боку пресцентру ООС про бої, що тривають ось уже кілька днів у районі селища Золоте.

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Першим про обстріл Золотого написав у Facebook журналіст Руслан Смещук. "Поїхали знімати Водохреще, а потрапили на Вогнехреще. Золоте-4 другий день гримить від прильоту мінометних мін. Місцеві люди ховаються по погребах, перебиті лінії електропередач. Вісім військових поранені. Я начебто потрапив у 14/15 рік", – повідомив журналіст.

Інформацію підтвердив волонтер Олександр Карпюк, який пише у Facebook під псевдонімом Серж Марко: "Район Золотого. 72 бригада. 120 мін. 8 поранених. Дивом не намісили двохсотих. Просто дивом. Штаб ООС мовчить, заява на цьому не акцентується. Обстріляли Оріхове, кажуть, ага. Треба ще кілька населених пунктів розвести, аякже. Цікаво зробити інфографіку втрат у районах Золотого і Петрівського", – обурився волонтер.

Всі пости супроводжують підтверджувальні фото, нібито з місця обстрілу з боку бойовиків у Золотому-4. При цьому у зведеннях штабу ООС немає жодної згадки про бої в цьому населеному пункті, але замість нього часто спливає інша назва – Оріхове. Цей населений пункт розташований у 10 км від Золотого, і за даними штабу Об'єднаних сил часто піддається обстрілу з підконтрольної "ЛНР" території.

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"Стріляли з мінометів калібру 120 мм – 27 мін. Також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, іще 10 отримали поранення", – повідомили у штабі дані за 18 січня.

Зведення ООС

Зведення ООС

Скрін

У підсумкових зведеннях за 19 січня також зазначено про обстріл в Оріховому: "10 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122-мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни і зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів", – повідомили в ООС вранці 20 січня, вказавши, що в результаті обстрілу загинув один український військовий.

Зведення ООС

Зведення ООС

Скрін

У коментарях під постами користувачі Facebook почали звинувачувати пресцентр у тому, що вони навмисне замовчують правдиву інформацію, щоб не писати про обстріл у районі розведення військ біля Золотого-4 і навмисне вказують тільки селище Оріхове.

Крім повідомлень від журналістів і волонтерів, про порушення режиму тиші у Золотому-4 повідомили у ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання", яке є постачальником електроенергії, зокрема до н.п. Золоте-4.

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Згідно з їхнім повідомленням, 18 січня в результаті обстрілу селища була пошкоджена лінія енергопостачання ВЛ-0,4 кВ по вулиці Вільна, 2. Станом на 15:00 19 січня ремонтну бригаду так і не пустили в селище через постійні обстріли.

Що відбувається в районі Золотого

У коментарі OBOZREVATEL у пресцентрі штабу ООС підтвердили, що обстріли біля н.п. Золоте ведуться, проте вони не зачіпають ділянку розведення військ.

"Якщо брати ділянку розведення, то вона проходить у районі н.п. Катеринівка, під н.п. Золоте, і трохи зачіпає територію Золоте-4", – нагадали в ООС.

Карта Золотого

Карта Золотого

А ось бойові дії останніми днями розв'язалися трохи вище, над Золотим 4 і 5, ближче до н.п. Оріхове.

"Якщо дивитися по супутниковій карті, видно, що уздовж від Золотого до Золотого-5 ідуть терикони, грубо кажучи, від них до Оріхового йдуть українські позиції, і ці позиції обстрілюють уздовж усієї лінії. Обстріли йдуть з непідконтрольних Україні населених пунктів Донецького, Голубовського та Березовського. Щось потрапляє на Оріхове, а щось на Золоте-4, але більшість все ж на Оріхове, тому вказуємо у зведеннях його", – розповіли у пресштабі.

У пресцентрі ООС також повідомили, що загиблий 19 січня український військовий воював у районі Золоте-Оріхове. Даних щодо постраждалих штаб не отримав: "Найімовірніше, їх не було", – сказали нам.

У 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців, які безпосередньо захищають українські позиції в районі Золотого й Оріхового, співрозмовники OBOZREVATEL підтвердили інформацію про ведення жорстких бойових дій і масштабні обстріли з боку бойовиків останніми днями. Однак також зазначають, що обстріли відбуваються не в зоні ділянки розведення військ.

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Ще з моменту оголошення про розведення військ у Золотому, на місці перебувають ветерани полку "Азов" із волонтерами. Туди ж приїжджає і керівник київського осередку "Нацкорпусу" Сергій Тамарін. За його словами, хлопці на місці підтверджують наявність постійних обстрілів.

"ОБСЄ веде спостереження за допомогою дронів, і за останні кілька днів було зафіксовано близько 650 обстрілів Золотого-4 і позицій 72-бригади, і це тільки з мінометів", – повідомив ветеран полку "Азов".

"Пояснення ООС звучать так, що "всі умови виконані, а обстріли там ні на що не впливають". Але там невелике селище, де живе від 400 до 1000 жителів, і вираховувати, що там десь у Золоте-4 потрапили, а тут у Золоте-2, і виправдовувати те, що гинуть бійці, отримують поранення, порушується режим тиші, те, що люди в небезпеці, це неправильно", – заявляє Тамарін.

При цьому представник Нацкорпусу зазначає, що Золоте-4 повинно було увійти в сіру зону, адже оборонні позиції намагалися будувати за селом. Але через велику увагу з боку громадськості та ЗМІ, його вдалося відстояти. Тамарін упевнений, що український президент повинен жорстко реагувати на такий активний прояв агресії з боку окупантів.

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Ділянки розведення

Нагадаємо, що з літа 2019 року розпочалося розведення сил і засобів по обидва боки лінії зіткнення на трьох ділянках – Станиця Луганська, Золоте-4 (Катеринівка) та Богданівка.

Дивіться відео на тему:

Процес стартував зі Станиці Луганської ще в кінці червня, одне за одним відведення військ відбувалося на кожній ділянці, визначеній Мінськими угодами. Останні дії були виконані у Богданівці в середині листопада 2019 року.

Після успішної реалізації домовленостей на рівні учасників ТКГ у Мінську, на зустрічі країн-лідерів "нормандського формату" у грудні Україна, Франція, Німеччина і Росія домовилися визначити три нових ділянки для відведення сил і засобів.

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Станом на 20 січня українська сторона запропонувала провести розведення військ у районі залізничного мосту у Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої та в районі пункту пропуску Гнутове.

З боку так званих "Л/ДНР" надійшло ще по три пропозиції. Як повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко, найближчим часом на засіданні ТКГ у Мінську всі пропозиції мають бути зведені до трьох нових ділянок, які влаштовуватимуть усі сторони.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України ООС
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Вас же там нет после отвода, какие потери?)))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Гудкова опять дала ложный "гудок"... видимо, с перепугу... лечи желудок и будет тебе счастье без ложных "гудков"
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Галактионов Николай Петрович
Галактионов Николай Петрович
Валите оттуда, свидомые, и будет вам счастье!
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