Жорстоке вбивство дівчини у Харкові: поліція затримала підозрюваних

У Харкові затримали підозрюваних у вбивстві дівчини, чиє обгоріле тіло було знайдене в каналізаційному колекторі 2 березня.

Таку інформацію підтвердили в Головному управлінні Нацполіції у Харківській області, передає NewsRoom, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Зазначається, що двох підозрюваних затримали у Пісочині.

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Нагадаємо, у Харкові 1 березня знайшли труп молодої жінки з перерізаним горлом у водному колекторі, розташованому в Новобаварському районі міста. Дівчині перерізали горло, після чого обклали газетами, облили бензином і підпалили. При цьому на шиї жертви був металевий хрестик із написом "Спаси і сохрани".

Убитою виявилася Анастасія Слухова. 25-річна дівчина народилася у Харкові. Згідно з пропискою мешкала у селищі Високому на вулиці Миру, 89.

Пізніше в мережі з'явилися фото ймовірного підозрюваного у вбивстві дівчини. Ним виявився 27-річний уродженець Харкова Олег Саричев, 09.09.1992 року народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля входу в один із корпусів Національного транспортного університету 28 лютого виявили тіло людини. Загиблого знайшли на території місцевості Видубичі.

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