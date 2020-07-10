Жорсткий карантин вб'є Україну як державу, – Комаровський

Лікар Євген Комаровський заявив, що категорично проти нового жорсткого карантину в Україні.

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Про це український педіатр заявив в інтерв'ю каналу "Politeka Online". Відео було опубліковано на YouTube-каналі Комаровського (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

"Я глибоко переконаний, що жорсткий карантин вб'є Україну як державу. Від нас просто нічого не залишиться економічно", – вважає медик.

Він підкреслив, що в умовах пандемії жорсткість може бути застосована, однак тільки стосовно груп ризику. "В жодному разі не зупиняти навчальний процес, виробництво", – сказав Комаровський.

Лікар додав, що до економічних наслідків додаються й інші, серед яких психологічні. Зокрема, багато сімей розучилися спілкуватися, що показав карантин.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський також пояснив, чому переповнені пляжі менш небезпечні в плані передачі COVID-19, ніж переповнений громадський транспорт.

На думку Комаровського, популярним курортам, зокрема в Туреччині та Єгипті, загрожує серйозний удар, якщо хтось із відпочивальників заразиться там COVID-19 і помре.