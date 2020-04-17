Жорсткий карантин в Україні небезпечний: соціолог назвав причину

Жорсткі карантинні заходи в Україні можуть привести до встановлення поліцейського контролю над громадянами.

Як заявив в інтерв'ю "Фактам" заступник директора інституту соціології Національної академії наук України, доктор філософських наук Євген Головаха, хоча більшість українців вважає дії влади по введенню обмежень своєчасними, але значно зменшилася кількість тих, хто підтримує штрафи і більш жорсткі покарання за порушення вимог карантину.

Євген Головаха

"Люди морально на стороні влади, але задумалися над тим, чи не призведуть ці заходи до встановлення авторитарного контролю над громадянами, такого собі буквально поліцейського контролю", – зазначив він.

За словами соціолога, друга небезпека карантину – це погіршення економічної ситуації.

"Чверть населення фактично втратила легальні джерела отримання доходу. Це означає, що вони можуть почати шукати нелегальні, в тому числі і протизаконні, або ж просто будуть бідувати, що не набагато краще", – підкреслив Головаха.

Він спрогнозував, що кожен новий крок у посиленні карантину призведе до появи дедалі більшої кількості людей, які втратили джерела доходу і можливості елементарного виживання.

"Це дуже серйозна проблема, над якою треба думати зараз", – додав соціолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період карантину влада ввела деякі обмеження щодо проведення перевірок, але одночасно з'явилися нові підстави для притягнення до відповідальності.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко говорив, що з 24 квітня в країні почнеться процес виходу з карантину через COVID-19.

Проте 15 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в умовах антирекорду захворюваності на коронавірус говорити про вихід з карантину недоцільно.