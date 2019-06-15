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"Жорстке гетто": Яковенко озвучив плани ОРДЛО

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Незважаючи на те, що жителі окупованого Донбасу живуть в несприятливих екологічних і соціальних умовах, вони не будуть звертатися до іншої держави з проханням про надання притулку, як це зробили жителі одного з міст Кузбасу (Росія).

"Нічого схожого не буде – це абсолютно очевидно", - сказав OBOZREVATEL російський журналіст Ігор Яковенко.

"Що стосується паралелей між Кузбасом і окупованим Донбасом. Я вважаю, що жителі цих територій Донецької і Луганської областей абсолютно безсуб'єктні", - заявив він.

Мешканка окупованого Донбасу, терористичні війська. Ілюстрація

Мешканка окупованого Донбасу, терористичні війська. Ілюстрація

ТВ Центр

На думку журналіста, "ці люди дійсно перебувають в окупації, в жорсткому гетто. Тому розраховувати на те, що там буде більш-менш нормальне волевиявлення, не доводиться".

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Яковенко переконаний: "Ці люди просто чекають звільнення від тих бандитів, які там окопалися".

Як писав OBOZREVATEL, жителі російського Кузбасу звернулися до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням надати їм притулок. На відео, яке опублікував журналіст Денис Казанський, люди скаржаться на несприятливу екологічну обстановку, в зв'язку з чим зростає ризик онкологічних захворювань.

У квітні поточного року в терористичній "ЛНР" в селищі Юр'ївка стався вибух на міні-шахті "Схід-Карбон".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Яковенко
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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