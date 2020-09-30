ЗСУ показали, як стежать за військами РФ в Криму: "сліпих зон" не залишилося

У Збройних силах України покращили систему спостереження за підрозділами Збройних Сил Російської Федерації в окупованому Криму.

Про це повідомило Командування об'єднаних сил ЗС України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Упродовж останнього місяця нами проведено велику роботу з покращення системи спостереження за підрозділами Збройних Сил Російської Федерації, що зараз перебувають на тимчасово окупованій території АРК Крим", – повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зокрема, за його словами, в рази збільшено кількісні та якісні показники всіх технічних пристроїв відеоспостереження, призначених для моніторингу військової активності на адміністративній межі між материковою Україною та півостровом.

"Камери відеоспостереження розставленні таким чином, що в полі їхнього зору немає жодної "сліпої" зони. У такий спосіб нам вдалося створити умови для того, щоб щодня, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов й ситуацій пильно стежити за противником і, відтак, завчасно викривати його наміри", – зауважив Наєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтери Inform Napalm з'ясували імена російських військових, причетних до окупації Криму.