"Жодної дискримінації!" Єдина в Україні військова льотчиця зробила зізнання про службу в армії

Єдина військова льотчиця в Україні Тетяна Конарева-Шиляєва зізналася, що вивчитися на пілота зараз не так й складно, але не кожна дівчина в результаті вирішує присвятити цій, на перший погляд, суто чоловічій професії, все своє життя.

Жінка служить у військовій частині А12/31 в селищі Гавришівка поблизу Вінниці й керує вертольотом Мі-8. Про проблеми авіації, а також свій перший політ і як це – бути єдиною жінкою-пілотом серед чоловіків вона розповіла УНН.

"Коли навчалася у Харківському інституті військово-повітряних сил, який закінчила у 2003 році, на курсі нас 4 дівчини було. Дві з них у Сухопутних військах лишились у Херсоні, але в авіації. З двох одна тільки літає. Поки що немає більше жінок пілотів, а так – тільки штурмани", – зізналася льотчиця.

Єдина військова льотчиця в Україні Тетяна Конарева-Шиляєва unn.com.ua

Її ж вибір припав саме на військову авіацію через батьків, які теж пов’язані з авіаційною технікою: тато військовий льотчик-снайпер, полковник запасу, мама працює на авіаремонтному заводі, та й сестра також військова.

Водночас місце роботи Тетяна собі не обирала – туди її направили після закінчення інституту.

"Не знаю, що таке цивільна авіація. Точніше, не знала. Хоча, якщо моя дитина захоче стати льотчиком – я буду сприяти тому, щоб це була саме цивільна. Це складно", – зауважила льотчиця.

За 20 років військової служби вона отримала навіть нагороду від держави, однак, зізнається, та досі не забезпечила її родину житлом.

Тетяна Конарева-Шиляєва golos.com.ua

"Мій чоловік теж військовий, 22 роки вислуги в нього, а на двох – 42. Але житла свого не маємо. Це в нас по вінницькому гарнізону найбільша проблема. В інших містах не так складно", – розповіла Тетяна Конарева-Шиляєва.

Поєднувати роботу із сімейним життям їй, каже, не складно. А ось свій перший політ вона не пам’ятає.

"Він був у 16 років. Уже й не згадаю, як це було. Дитинство ще, вважаю. Я навчалася в Миколаєві в аероклубі. І почала літати на спортивних літаках Як-52. Тобто, коли у 1199 році пішла навчатися до Харкова – в мене вже був наліт годин на літаку", – зізналася жінка-пілот.

Попри те, що військова, додає льотчиця, вона не брала участі у бойових діях – через проблеми зі здоров’ям. Водночас підкреслила, що під час своєї роботи ніколи не відчувала дискримінації.

Тетяна Конарева-Шиляєва gazeta.ua

"Мабуть, це залежить від характеру чоловіків. Наприклад, коли вони хочуть на фоні жінок здаватися могутнішими, міцнішими та сильнішими, і тільки так можуть це відчути. Може, в інших родах військ і так, але в Повітряних силах такого немає", – переконує Тетяна Конарева-Шиляєва.

За її словами, нині в Харкові навчається дівчина, теж донька військового полковника, який служить у їхньому штабі. І якщо вона довчиться й вирішить продовжити працювати в цій сфері – то в Україні буде ще одна дівчина-пілот.

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