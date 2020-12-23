Жодного Нового року: Єгипет скасував усі свята

В Єгипті заборонили святкування Нового року, щоб зупинити зростання кількості випадків коронавірусу в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі, пише The DailyStar. Станом на 23 грудня з початку епідемії тут зареєстровано 127 061 випадок хвороби, 7 167 осіб померло, кажуть дані Університету Джона Гопкінса.

"У межах запобіжних заходів, ухвалених для боротьби з коронавірусом, новорічних свят або зборів не буде", – сказав він.

Попри досить високий офіційний показник за рівнем одужання (107 563 особи на дату публікації), через обмежене тестування частина випадків хвороби може залишатися неврахованою, йдеться в повідомленні.

Член національного комітету Єгипту щодо подолання коронавірусної кризи Мохаммед аль-Наді сказав, що насправді кількість інфікованих може бути вдесятеро більшою, ніж офіційно оголошено.

Раніше стало відомо, що в Єгипті заборонили проводити новорічні вечірки та інші розважальні заходи на території готелів і ресторанів. Для порушників передбачено штраф. За дотриманням заборони стежитимуть "таємні уповноважені" Мінтуризму країни.

Також на території Єгипту посилили контроль за тестами туристів на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 грудня в Єгипті ввели нові карантинні правила. Тепер магазини, ресторани та інші розважальні заклади працюють в обмеженому режимі.

Торговельні центри відкрито з 7:00 до 23:00 влітку, узимку – до 22:00, кафе, ресторани та ринки – з 5:00 до 1:00 влітку та до півночі взимку.