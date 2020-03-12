Закриття КПП на кордоні через коронавірус: в Кабміні зробили заяву

Кабінет міністрів України поки не може уточнити список пунктів пропуску на державному кордоні, які будуть закриті через коронавірус.

Наразі всі КПП працюють в штатному режимі, повідомляється на сайті уряду.

Поки відомо, що заплановане закриття близько 70% всіх КПП, але остаточний список уточнюється.

"Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю. Офіційна інформація буде опублікована на Урядовому порталі", – уточнили в Кабміні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна закриє КПП на кордоні з країнами Європи через оголошений в країні карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. За деякими даними, їх повинні закрити 12 березня близько 22:00.

Нагадаємо, що з 12 березня по всій Україні введено карантин. Обмеження діятимуть до 3 квітня.

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