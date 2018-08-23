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"Жлоби понаїхали": туристи з Росії відзначилися новою витівкою в Криму

1.3тЧитати новину російською

Жителів Ялти обурило хамство російських туристів, які не тільки не бажають прислухатися до прохань місцевих жителів, а й рішуче ставлять їх на місце.

Публікацією, яка з'явилася в одному з пабліків Ялти поділився на своїй сторінці блогер Кримський Бандерівець.

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"Ті, що понаїхали, на оголошенні "На проїжджій частині не паркуватися! Машини заважають проїзду технологічного транспорту!" дописали своїми кривими руками: "А гроші туристів не заважають?" Жителі Ялти коментують. А пам'ятаєте, як вата богатих руське чекала?" - йдеться в коментарі до посту.

"Які там гроші. Одні жлоби понаїхали", - скаржаться жителі Ялти на росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну что тут можно сказать, надписи на стенах туалета - вот реальный уровень современных украинских СМИ и блогеров. Складывается впечатление, что вся умная, интеллигентная и думающая часть украинского общества просто исчезла с территории Украины. Осталось одно быдло, по типу бандеровца, антиколорадоса и фашика.
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