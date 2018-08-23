"Жлоби понаїхали": туристи з Росії відзначилися новою витівкою в Криму

Жителів Ялти обурило хамство російських туристів, які не тільки не бажають прислухатися до прохань місцевих жителів, а й рішуче ставлять їх на місце.

Публікацією, яка з'явилася в одному з пабліків Ялти поділився на своїй сторінці блогер Кримський Бандерівець.

"Ті, що понаїхали, на оголошенні "На проїжджій частині не паркуватися! Машини заважають проїзду технологічного транспорту!" дописали своїми кривими руками: "А гроші туристів не заважають?" Жителі Ялти коментують. А пам'ятаєте, як вата богатих руське чекала?" - йдеться в коментарі до посту.

"Які там гроші. Одні жлоби понаїхали", - скаржаться жителі Ялти на росіян.

Крим. Понаехавшие на оголошенні "На проїзної частини не паркуватися! Машини заважають проїзду технологічного транспорту !!! "дописали своїми кривими руками:" А гроші туристів не заважають? ". Жителі Ялти коментують. А пам'ятаєте, як вата Бахаті руське чекала? pic.twitter.com/LRiGPaY7IF - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 21 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".