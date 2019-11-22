Люди, сделайте репост, очень важно! Новости с передовой плохие, вчера 7 раненых, трое из них в тяжелом состоянии, сегодня 4 раненых, один тяжелый. Война продолжается!!

В реанимацию гнойного отделения очень нужны расходники к ВАК аппаратам. Это жизненно необходимо!

Сами аппараты мы купили, но без расходников они не работают. Один расходник стоит 1178 грн, это на одну рану, их надо много, счёт выставили на 58 тыс, с скидкой выходит 53 тыс. грн, 20 тыс. у меня есть, очень нужна Ваша помощь! ВАК аппарат, этот тот, что спасает руки и ноги, да и вообще жизнь человека.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Карта для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья. Отчёт как всегда сразу после покупки

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