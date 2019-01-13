Летом 2018 бывший "ополченец" "ДНР" Денис Лотов рассказал о том, как зимой 2015-го казаки обстреляли из миномета остановку на улице Куприна в Донецке.
Напомню, дело было 22 января. Тогда мина попала в троллейбус, погибло много людей. Обстрел свалили на "украинскую ДРГ", которую, разумеется, так и не поймали. Подробности случившегося стали известны только через несколько лет.
Лотов много критиковал верхушку "ЛДНР". Как-то я записал с ним интервью по скайпу, в котором он также озвучил много полезной информации о происходящем в ОРДЛО. Но однажды наступила расплата.
В конце декабря Денис Лотов исчез. Его жена утверждает, что его похитили в Донецке люди "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета и вывезли в Луганск, где держат его на подвале. Так Лотов отомстили за то, что озвучивал неудобную информацию для боевиков.
Что с ним будет дальше не ясно. Жена Лена так и не смогла добиться свидания с ним. В "народной республике" нет ни судов, ни нормальных правоохранителей. Если человека за что-то хватают, то он может просто исчезнуть, и искать его приходится долгие месяцы. Иногда не находят уже никогда.
Теперь Жена записала видеобращение, в котором рассказала кто и за что мог похитить Лотова, рассказала о российских кураторах, которые заправляют всем в "ЛДНР". Видео ее обращения я выложил в своем видеоблоге на youtube
Рекомендую ознакомиться для понимания ситуации в "ЛДНР", какая цензура там царит и как карают тех, кто пытается откровенно говорить о том, что там происходит.
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