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Денис Казанський
Денис Казанський
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Жизнь в "ДНР": однажды наступила расплата...

3.7тЧитати матеріал російською

Летом 2018 бывший "ополченец" "ДНР" Денис Лотов рассказал о том, как зимой 2015-го казаки обстреляли из миномета остановку на улице Куприна в Донецке.

Напомню, дело было 22 января. Тогда мина попала в троллейбус, погибло много людей. Обстрел свалили на "украинскую ДРГ", которую, разумеется, так и не поймали. Подробности случившегося стали известны только через несколько лет.

Лотов много критиковал верхушку "ЛДНР". Как-то я записал с ним интервью по скайпу, в котором он также озвучил много полезной информации о происходящем в ОРДЛО. Но однажды наступила расплата.

В конце декабря Денис Лотов исчез. Его жена утверждает, что его похитили в Донецке люди "министра МВД ЛНР" Игоря Корнета и вывезли в Луганск, где держат его на подвале. Так Лотов отомстили за то, что озвучивал неудобную информацию для боевиков.

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Что с ним будет дальше не ясно. Жена Лена так и не смогла добиться свидания с ним. В "народной республике" нет ни судов, ни нормальных правоохранителей. Если человека за что-то хватают, то он может просто исчезнуть, и искать его приходится долгие месяцы. Иногда не находят уже никогда.

Теперь Жена записала видеобращение, в котором рассказала кто и за что мог похитить Лотова, рассказала о российских кураторах, которые заправляют всем в "ЛДНР". Видео ее обращения я выложил в своем видеоблоге на youtube

Рекомендую ознакомиться для понимания ситуации в "ЛДНР", какая цензура там царит и как карают тех, кто пытается откровенно говорить о том, что там происходит.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Тема
АТО на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРціни в ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Даунбасяне - ватники! А ватник знает, что сЦарьку можно с ним и его детьми делать все: отправлять в рай путём сожжения, отравления, утопления, убиения, ибо «на миру смерть красна».
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Исторически так сложилось, что в 50-70х годах прошлого столетия на украинские земли массово завозили кацапов со всех кацапских еб*ней, ибо быдло на немытой тупо с голоду дохло. Больше всего цапья завезли на Донбасс и вот спустя 50 лет казларылые уроды решили отжать у нас нашу землю, а для этого позвали казларылых с немытой. Да вот незадача, казларылая падаль пришла "асвабаждать" вату не сколько от Украины, сколько от цивилизации, развития и жизни. Ещё пару-тройку лет и казларылые мрази истребят все ватонаселение Быдлороссии, с чем винторогих аленей и поздравляю. Как говорится, очищение происходит руками врагов, жаль что под раздачу и адекваты попали, но за это кацапы расплатятся кровавым распадом Казламордора
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
UaDonetsk Umka, шалава трусливая, ты почему Родину не пошла защищать?
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЧЕМ БОЛЬШЕ БЫДЛА ЗДОХНЕТ ТЕМ ЧИЩЕ ЗЕМЛЯ И ВОЗДУХ
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Попова Ольга, ГЫ-ГЫ-ГЫ, а ты че, специально под бабу косишь, что б даже не искали для отправки на передовую?
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