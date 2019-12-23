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23 грудня • оновлено в 14:37
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Неуязвимых нет, жизнь полна неожиданностей

4.1т
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Я не хотел вступать с ним в конфликт. Более того, я был открыт к общению. Хотя этот человек писал публично про меня гадости в фейсбуке, крыл трёхэтажным матом, затем обещал при встрече мне глаз на ж@пу натянуть. Я малеха напрягся, нашел его в оффлайне, приехал к нему на работу, чтобы дать ему возможность реализовать обещанное, а он глупышка орет "полиция" и прыгая с третьего этажа офиса ломает ногу. А я ведь хотел лишь поговорить. Но ничего. Он подлечится и я ему дам вторую попытку реализовать обещанное. Считаю, что таким образом мы сможем достичь взаимопонимания, минимизировать конфликтность в обществе и искореним брутальное поведение.

(с)из объяснения офицеру полиции.

Новини
"Слуги", хватит нас позорить

В общем будьте вежливы и будет вам счастье. И не считайте себя не уязвимыми. Жизнь полна неожиданностей.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Ш. Олег
Ш. Олег
… и Родина щедро кормила меня Берёзиным трёпом, Берёзиным трё-о-пом… :)
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
И всё таки, надо было дать ему пинка!
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