Живуть як у пеклі: журналісти показали "секретну в'язницю" для особливих дітей на Львівщині

У Львівській області журналісти виявили інтернат для дітей з особливими потребами, де панує жахлива атмосфера.

Діти з Роздільського інтернату живуть у старовинному замку 1681 року, забутому на околицях Львівщини, повідомляє ТСН.

Колись тут був жіночий монастир, потім будинок інвалідів. Але інвалідів вивезли ще далі, а сюди, подалі від людських очей, почали звозити цих дітей. Так будувалася радянська система - нормальні люди не повинні були бачити пекло так близько. Колись їх було 140, зараз - тільки 80.

Працівників скоротили, а ті, що залишилися, отримують мізерну зарплату. У психіатричному закладі з вісімдесятьма хворими психіатр працює на півставки до обіду. Є два педагоги, а інших скоротили.

У палаті для особливо важких дітей живуть вісім вихованців. Телевізор показує не мультики, а розповідає їм про тонкощі риболовлі. Діти і дорослі, які можуть самостійно пересуватися, сидять по кімнатах. Навчальні класи діють лише тих, хто, на думку персоналу, може вчитися.

В Україні близько 50 таких закладів, в них близько шести тисяч молодих людей до 35 років, третина з яких - діти. Дитячі будинки-інтернати підпорядковуються не освітньому відомству, а Мінсоцполітики, і з часів незалежності все не сильно змінилися.

Інтернат без попередження відвідав уповноважений президента України з прав дітей Микола Кулеба. "Це в'язниця", - сказав він про інтернат, побачивши, як живуть тут діти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році в Україні спалахнув гучний скандал в інтернаті для сиріт - директор побоями "виховувала" 14-річного сироту.