"Живуть у брехні і без майбутнього": Портников висловився про окупований Крим

Кримський півострів після анексії перетворився в гіршу версію Росії.

Про це йдеться в блозі публіциста Віталія Портникова на OBOZREVATEL. За його словами, Крим є "зловісною карикатурою" на Росію і не має з нею практично нічого спільного.

"Крим – найгірша версія Росії тому, що його мешканців змушують жити у брехні. Напевно, тому, що одна справа – говорити про патріотичні почуття з жителем Тули або Архангельська, а інше – розповідати про "любов до Росії" жителю Криму – Криму, який майже ніколи не мав прямого відношення до "русского мира", був скоріше "російської дачею" або "російської базою", – написав Портников.

За його словами, Росія, анексувавши Крим, нашкодила не тільки українцям і кримським татарам, а й самим росіянам.

"Кремль, схоже, відібрав майбутнє у всіх кримчан – і у кримських татар, батьківщину яких поступово руйнує, і в українців, частину держави яких він зухвало присвоїв, а також у етнічних росіян, для яких створено ілюзію, що після навали вони стали "жити в Росії", – вважає публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гіршою версією Росії Крим назвав також глава МЗС України Павло Клімкін, чим викликав величезний ажіотаж в мережі.

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