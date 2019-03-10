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"Живуть у брехні і без майбутнього": Портников висловився про окупований Крим

8.8тЧитати матеріал російською

Кримський півострів після анексії перетворився в гіршу версію Росії.

Про це йдеться в блозі публіциста Віталія Портникова на OBOZREVATEL. За його словами, Крим є "зловісною карикатурою" на Росію і не має з нею практично нічого спільного.

"Крим – найгірша версія Росії тому, що його мешканців змушують жити у брехні. Напевно, тому, що одна справа – говорити про патріотичні почуття з жителем Тули або Архангельська, а інше – розповідати про "любов до Росії" жителю Криму – Криму, який майже ніколи не мав прямого відношення до "русского мира", був скоріше "російської дачею" або "російської базою", – написав Портников.

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За його словами, Росія, анексувавши Крим, нашкодила не тільки українцям і кримським татарам, а й самим росіянам.

"Кремль, схоже, відібрав майбутнє у всіх кримчан – і у кримських татар, батьківщину яких поступово руйнує, і в українців, частину держави яких він зухвало присвоїв, а також у етнічних росіян, для яких створено ілюзію, що після навали вони стали "жити в Росії", – вважає публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гіршою версією Росії Крим назвав також глава МЗС України Павло Клімкін, чим викликав величезний ажіотаж в мережі.

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Тема
анексія Криму
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Анисимова Светлана
Анисимова Светлана
А чего ваш "министр" чугункин родню то с Крыма не заберет?
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Северг Олег
Северг Олег
Какие жалкие. Как брошенная баба стоят под дверью, скулят, и обещают что в без них пропадут. Уйдите убогие. Вся ваша Украина страна без будущего, набравшая кредитов по которым расплачиваться будут несколько поколений, ничего не сумевшая создать, получившая всего за 27 лет своего существования репутацию побирушек, страны лакеев и ублюдков готовых лизать господские сапоги, разорившиеся, промотавшие всё что своровали у СССР и скатившиеся на самое дно в глазах русских людей. Когда то русские уважали украинцев а теперь хохол в глазах русского это в первую очередь низкое и продажное существо. А во вторую бесконечно глупый жлоб. И не таким как вы рассказывать Крыму который собственный ВВП увеличил в 2 раза уйдя из Укоаины что у них нет будущего.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Северг Олег, напористость у тебя приличная, но мозгов недостаточно. Стиль у тебя чисто ругательный, это может вызвать даже эффект обратный, тому, что желают твои хозяева. Из тебя (или из программистов закодировавших тебя) фонтанирует НАЦИСТСКОЕ превосходство по национальному признаку. ТЫ ощущаешь себя арийцем, сверхчеловеком, только потому, что ты русский, хотя и очевидный осел.)))
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Галенко Николай
Галенко Николай
Власть в России рано или поздно поменяется и никто не звхочет нести ответственность за сумасшедшего предшественника. Вот тогда и наступит "момент истины", все понаехавшие незаконно в Крым должны будут убратся,все сотрудничавшие с оккупантами во власти, лишены Украинского гражданства до статуса "резидент", пожизненно. Крым должен стать законной родиной кырымлы с соответствующим статусом и узаконенной квотой предстаительства во всех ветвях вдасти.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Северг Олег, " Галенко Николай, Протрезвей. Такая идиотка. Никогда русские по своей воле Крым не отдадут и лучше бы вам забыть слово Крым навсегда."___Сейчас у русских своей воли нет, есть воля фюрера Путлера. Сдохнет фюрер и сдуются русские.
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Северг Олег
Северг Олег
Галенко Николай, Протрезвей. Такая идиотка. Никогда русские по своей воле Крым не отдадут и лучше бы вам забыть слово Крым навсегда. Хватит унижаться и скулить под дверью. Вас вышвырнули вон. Идите своей дорогой. Крыму вы больше не нужны. Вас ждёт запад и работа в Польше.
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