Живцем поховати? У Харкові сусіди влаштували війну з паралімпійською медалісткою через пандус

У Харкові член паралімпійської збірної України з фехтування, бронзова медалістка Чемпіонату світу Анна Пашкова не змогла встановити пандус у під'їзді свого будинку через те, що деякі сусіди були проти.

Дівчина лаялася з сусідами з балкона своєї квартири і відео конфлікту розмістила на своїй сторінці в Facebook. Кілька жінок і чоловік звинувачували її в тому, що вона намагається зіпсувати під'їзд заради того, щоб раз на день кудись виїхати з квартири. Вони вимагали проект установки, з яким можна ознайомитися.

Найбільш агресивна жінка обурювалася, що пандус зіпсує привабливість її житла для здачі в оренду і пропонувала дівчині переїхати в інший будинок, де вже встановлені пандуси. Також вона прокляла водія автомобіля, який проїжджав повз і намагався заступитися за дівчину.

Анна Пашкова доводила своїм сусідам, що установку пандуса з мешканцями під'їзду обговорювала її мати і сусіди дали згоду. Крім того, установка проводиться в рамках державної програми, а не за рахунок тих, хто проживає в під'їзді, як це стверджувала одна з сусідок. Під час скандалу дівчина розплакалася і вигукнула: "Ви не розумієте ні*рена, як це вдома бл*ть сидіти!".

Українців обурила поведінка людей відносно Ганни Пашкової.

"Зграя злісних бабів із мордоворотом за компанію довели до сліз дівчину-колясочницю. Нещасна посміла скористатися державною програмою. Це коли до під'їзду споруджують пандус... На думку тих істот обох статей, "нормальний" інвалід має як за часів СРСР - заживо бути похованим у своїй квартирі. І не висовуватися. І не нагадувати про своє існування, щоб не псувати картинку "пристойного" маленького світу, в якому немає місця "не таким, як усі", - написав Сергій Шепель.

"Це вже просто абзац... Мені соромно за таких співвітчизників", - зазначає Уляна Пчолкіна.

У коментарях користувачі також обурювалися.

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