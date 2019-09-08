"Живого місця не залишилось": помилуваний Путіним в’язень зробив зізнання про полон

Російські медики щодня робили різні аналізи крові політичному в’язню Кремля Олександру Кольченку під час його голодування в тюрмі, через що у нього на руках не було живого місця від уколів.

Про це Кольченко розповів по своєму поверненню в Україну в рамках обміну поміж Україною та Росією 7 вересня, передає Громадське. За його словами, до таких прискіпливих медичних обстежень він ставився як до робочої ситуації.

Олександр Кольченко 24 канал

“Під час голодування я декілька днів пив одну воду, нічого іншого. Щодня по кілька разів в мене брали кров на цукор, глюкометр не працював. Жодного живого місця не було на пальцях. Всі поколоті були. Я скаржився постійно, постійно перевірки були. Підкинули їм роботки. Але їм корисно, щоб не розслаблялися. Вони там, напевно, перехрестилися, коли я поїхав”, – припустив Кольченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політв'язень Кремля Олександр Кольченко, який 7 вересня повернувся в Україну, заявив, що не підписував прохання про помилування. У СІЗО в Москві, як розповів українець, його завели в кабінет, де співробітник дав зразок прохання.

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