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8 вересня • оновлено в 12:51
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/ Суспільство

"Живого місця не залишилось": помилуваний Путіним в’язень зробив зізнання про полон

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Російські медики щодня робили різні аналізи крові політичному в’язню Кремля Олександру Кольченку під час його голодування в тюрмі, через що у нього на руках не було живого місця від уколів.

Про це Кольченко розповів по своєму поверненню в Україну в рамках обміну поміж Україною та Росією 7 вересня, передає Громадське. За його словами, до таких прискіпливих медичних обстежень він ставився як до робочої ситуації.

Олександр Кольченко

Олександр Кольченко

24 канал

“Під час голодування я декілька днів пив одну воду, нічого іншого. Щодня по кілька разів в мене брали кров на цукор, глюкометр не працював. Жодного живого місця не було на пальцях. Всі поколоті були. Я скаржився постійно, постійно перевірки були. Підкинули їм роботки. Але їм корисно, щоб не розслаблялися. Вони там, напевно, перехрестилися, коли я поїхав”, – припустив Кольченко.

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"Нам горілку розносили!" Кольченко розповів про повернення з полону

Як повідомляв OBOZREVATEL, політв'язень Кремля Олександр Кольченко, який 7 вересня повернувся в Україну, заявив, що не підписував прохання про помилування. У СІЗО в Москві, як розповів українець, його завели в кабінет, де співробітник дав зразок прохання.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Кольченко
Місце
Україна
Теги
обмін полонені моряки військовополонені Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну начались "херойские саги из плену"",еще че то с этим питором ковырялись,надо было шланг в дупу и ведро борща вливать,пусть голодает неделю потом, так бы и до конца срока кушал утырок.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Оправдал свою фамилию)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Я жаловался постоянно". Так себе способ борьбы с агрессором. Равносильно, напустить себе в шаровары. Какая страна, такие и герои.
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