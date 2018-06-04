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Живодер або троль? Провокаційні пости бійця АТО про котів розділили українців

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Український боєць Дмитро Майдан своїми постами в Facebook про котів розділив користувачів соцмереж на два табори: одні вважають його живодером, інші впевнені, що це своєрідний чорний гумор.

"Мій передостанній пост з котиками і віршиком викликав неабияке горіння пердаків. Я радий би написати, що у вати, але ні - у "своїх" начебто ... Дорогі камради, я розчарований вами. В ваших коментарях відчувається емоційний голод, а ось голоду інтелектуально немає. Вам можна згодувати будь-яку ху*ню, головне з емоціями і надривом. Упевнений, що якщо наступний мій пост буде без фото, але з віршиком, скажімо типу "... на зорі ти кота не шукай" - ви знову будете істерити і біснуватися", - написав він у відповідь на критику.

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"Так, дорогі друзі, подивився кілька скріншотів щодо громадянина, який імовірно, що цькує котів собакою. Особисто мені викладеного вистачає для припущення, що людина не жартувала. А якщо і жартувала, то голова в людини не дуже на місці. АПД. Зараз персонаж запевняє, що це гумор такий, а його друзі - що це він прицільно троллит когось зі своїх підписників. Однак ж: "Іван Лапченко Та ні, не стьоб. Спілкувалися раніше вже на тему собак. Говорили про людей і про вигул чорного тер'єра на повідку, але без намродніка. Про кішок було просто сказано, що їсть", - написав блогер Віктор Трегубов.

"А був нормальним чуваком, воював, спілкувалися. Але цькувати системно своїми собаками кішок і радісно публікувати про це звіти в мережі - цей чувак не з мого кола друзів. Що за час пішов?" - обурений Андрій Іванченко.

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У коментарях до постів Майдану користувачі підтримують його і кажуть, що розуміють ці жарти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві шкуродер підпалив кота.

Місце
Україна
Об'єкт
шкуродер
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