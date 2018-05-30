Живи сто років: у мережі радіють через "воскресіння" Бабченка

Не встигло суспільство оплакати загибель російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, як з'ясувалося, що замах було інсценовано.

Це викликало шок і полегшення в мережі. Користувачі активно почали обговорювати цю тему, радіючи і лаючись одночасно.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що пишається СБУ і побажала Бабченку жити довго і щасливо.

"СБУ, Василь Сергійович і всі хлопці. Ви просто герої! Пишаюся. Ми в Мінську щасливі, це мотивує! Ура, Аркадій, живи довго і щасливо! Додатковий бонус і плюс - як засвітилася п'ята колона, і всякі хоми невіруючі в Україні. А ми в Україні віримо", - написала вона.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк привітав українські спецслужби з успішною операцією, нагадавши про злочини президента РФ Володимира Путіна.

"Аркадій Бабченко живий! Організатор теракту заарештований! Щирий респект СБУ, МВС, ГПУ! Блискуча і суперпрофесійний спецоперація українських правоохоронців! Це ще однин вагомий і бездоганний доказ безпосередної терористичної діяльності російських спецслужб і здійснення ними замовних кривавих політичних вбивств на території України! Путін - с*ка! Скільки ще тобі потрібно пролити безневинної людської крові? Цинічна і підла тварюка", - написав він.

У свою чергу, журналіст Євген Скрипін нагадав, що інформація у російської сторони про смерть Бабченка була практично відразу після поширення новини в мережі.

"Бабченко живий. Його показали на брифінгу СБУ. За словами глави СБУ - це була спецоперація щодо запобігання замаху на журналіста і наглядом за реакцією Росії. Цікаво те, що на Радбезі у чувака від "Рашки" інфа про Бабченка була на папірці вже відразу після "вбивства", а СК завів справу про вбивство через пів години після "смерті". Такі справи", - зазначив він.

Журналіст Денис Казанський побажав Бабченку жити сто років.

"Бабченко, живи сто років. Що ж, в нинішній ситуації залишається тільки пошкодувати Роману Безсмертному, якого вчора так наламали висунення в президенти", - сказав Казанський.

"Бабченко, с*кін син, спасибі що живий. Але я тобі дам такого щигля при зустрічі", - написав журналіст Сергій Гришин в Facebook.

У свою чергу головний редактор журналу "Новий час" Віталій Сич розповів, що у нього повинен був вийти випуск у друкарню про загибель журналіста.

"У мене через півгодини убитий Бабченко повинен йти на обкладинці в друкарню. Разом зі статтею всередині. Що мені тепер поставити на обкладинку? Бабченко живий? Ну хто ж так робить. Ні, ну добре, звичайно, що він живий. Але якось це дивно", - написав він.

Журналіст Остап Яриш на своїй сторінці в Facebook пожартував, що у нього склалося враження, ніби подивився серію Шерлока Холмса.

"Таке враження, ніби щойно переглянув першу серію третього сезону Шерлока в реальному житті", - написав він.

Також, журналіст телеканалу "Прямий" Мирослава Альтьо зазначила, що це був цінний урок і для людей, і для самого Бабченка.

"Ну і ну. Скільки сотень людей миттєво стали щасливими. Це хороший урок. А ще Аркадій, перегорнувши позначки з собою, дізнається наскільки люблять його все ті, з ким доводилося мати справу або розмову. Дуже показовий урок. Так чи інакше, але багатьом це було потрібно, щоб зрозуміти, як мало нам треба щоб оцінити цінність життя", - зазначила вона.

Журналіст "Ехо Москви" Олександр Плющев написав, що йому в перший раз не доведеться шкодувати про те, що на півдорозі повертається додому в зв'язку з радісною новиною.

"Ось так, їдеш на самокаті до метро поминати Бабченка, а поки не міг відірвати рук від керма, з'ясовується, що він живий. Перший раз не шкодую, що доведеться на півдорозі повертатися додому", - пожартував він.

"Крім того, що людина жива, мене порадувало ще дещо. Як "всрлс" МЗС Росії, яке не знало про інсценування (ось тут браво, СБУ)", - написала PR менеджер Warner Bros. Pictures Україна Анна Бойко.

Журналіст Катерина Лихогляд зазначила, що сусіди Аркадія Бабченка не знають, що робити з квітами, які принесли під парадне.

"А що з квітами тепер робити?", - розгублено запитують сусіди. "Залиште, - кажу йому буде приємно", - написала вона в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про "вбивство" Бабченка з'явилася ввечері, 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті швидкої допомоги. 30 травня СБУ оприлюднила інформацію, що це була спецоперація.