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Живи сто років: у мережі радіють через "воскресіння" Бабченка

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Не встигло суспільство оплакати загибель російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, як з'ясувалося, що замах було інсценовано.

Це викликало шок і полегшення в мережі. Користувачі активно почали обговорювати цю тему, радіючи і лаючись одночасно.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що пишається СБУ і побажала Бабченку жити довго і щасливо.

"СБУ, Василь Сергійович і всі хлопці. Ви просто герої! Пишаюся. Ми в Мінську щасливі, це мотивує! Ура, Аркадій, живи довго і щасливо! Додатковий бонус і плюс - як засвітилася п'ята колона, і всякі хоми невіруючі в Україні. А ми в Україні віримо", - написала вона.

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Повскривалісь консерви: аналітик прокоментував реакцію на "вбивство" Бабченко

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк привітав українські спецслужби з успішною операцією, нагадавши про злочини президента РФ Володимира Путіна.

"Аркадій Бабченко живий! Організатор теракту заарештований! Щирий респект СБУ, МВС, ГПУ! Блискуча і суперпрофесійний спецоперація українських правоохоронців! Це ще однин вагомий і бездоганний доказ безпосередної терористичної діяльності російських спецслужб і здійснення ними замовних кривавих політичних вбивств на території України! Путін - с*ка! Скільки ще тобі потрібно пролити безневинної людської крові? Цинічна і підла тварюка", - написав він.

У свою чергу, журналіст Євген Скрипін нагадав, що інформація у російської сторони про смерть Бабченка була практично відразу після поширення новини в мережі.

"Бабченко живий. Його показали на брифінгу СБУ. За словами глави СБУ - це була спецоперація щодо запобігання замаху на журналіста і наглядом за реакцією Росії. Цікаво те, що на Радбезі у чувака від "Рашки" інфа про Бабченка була на папірці вже відразу після "вбивства", а СК завів справу про вбивство через пів години після "смерті". Такі справи", - зазначив він.

Журналіст Денис Казанський побажав Бабченку жити сто років.

"Бабченко, живи сто років. Що ж, в нинішній ситуації залишається тільки пошкодувати Роману Безсмертному, якого вчора так наламали висунення в президенти", - сказав Казанський.

"Бабченко, с*кін син, спасибі що живий. Але я тобі дам такого щигля при зустрічі", - написав журналіст Сергій Гришин в Facebook.

У свою чергу головний редактор журналу "Новий час" Віталій Сич розповів, що у нього повинен був вийти випуск у друкарню про загибель журналіста.

"У мене через півгодини убитий Бабченко повинен йти на обкладинці в друкарню. Разом зі статтею всередині. Що мені тепер поставити на обкладинку? Бабченко живий? Ну хто ж так робить. Ні, ну добре, звичайно, що він живий. Але якось це дивно", - написав він.

Журналіст Остап Яриш на своїй сторінці в Facebook пожартував, що у нього склалося враження, ніби подивився серію Шерлока Холмса.

"Таке враження, ніби щойно переглянув першу серію третього сезону Шерлока в реальному житті", - написав він.

Також, журналіст телеканалу "Прямий" Мирослава Альтьо зазначила, що це був цінний урок і для людей, і для самого Бабченка.

"Ну і ну. Скільки сотень людей миттєво стали щасливими. Це хороший урок. А ще Аркадій, перегорнувши позначки з собою, дізнається наскільки люблять його все ті, з ким доводилося мати справу або розмову. Дуже показовий урок. Так чи інакше, але багатьом це було потрібно, щоб зрозуміти, як мало нам треба щоб оцінити цінність життя", - зазначила вона.

Журналіст "Ехо Москви" Олександр Плющев написав, що йому в перший раз не доведеться шкодувати про те, що на півдорозі повертається додому в зв'язку з радісною новиною.

"Ось так, їдеш на самокаті до метро поминати Бабченка, а поки не міг відірвати рук від керма, з'ясовується, що він живий. Перший раз не шкодую, що доведеться на півдорозі повертатися додому", - пожартував він.

"Крім того, що людина жива, мене порадувало ще дещо. Як "всрлс" МЗС Росії, яке не знало про інсценування (ось тут браво, СБУ)", - написала PR менеджер Warner Bros. Pictures Україна Анна Бойко.

Журналіст Катерина Лихогляд зазначила, що сусіди Аркадія Бабченка не знають, що робити з квітами, які принесли під парадне.

"А що з квітами тепер робити?", - розгублено запитують сусіди. "Залиште, - кажу йому буде приємно", - написала вона в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про "вбивство" Бабченка з'явилася ввечері, 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він нібито помер в кареті швидкої допомоги. 30 травня СБУ оприлюднила інформацію, що це була спецоперація.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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