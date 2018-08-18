Я должен объясниться.

Да, я почти перестал писать на тему политики и всего смежного.

Все сложно, ребята, вы и сами знаете. Что и кто такое Путин и его дружки, вы и так знаете, повторять не надо. Про то, что все спи*дили, тоже знаете. Про идиотов и сволочей в думе, правительстве и сф вы тоже все знаете - ничего не меняется, лишь становится все тупиковее.

Ест еще одна причина, которую вы должны принимать во внимание - я нахожусь в Украине. Здесь тоже не все хорошо, мягко выражаясь, но я очень переживаю за эту красивую страну со множеством добрых людей.

Но здесь мне сложно говорить обо всем, что я вижу - как только я говорю, что что-то не так, и выражаю свое мнение, как это можно исправить, мне затыкают рот безмозглые - "живешь себе в Америке, ну и вали отсюда! Мы сами разберемся! и вообще, у тебя российский паспорт!" - короче, именно то же самое, что кричат идиоты и в России, когда показываешь на неприятные факты и события, когда пытаешься чем-то помочь и что-то прояснить. И такими людьми в Украине с удовольствием пользуется Кремль для затыкания ртов тем, кто является истинным другом Украины. Идиоты везде идиоты, и слава Богу, что их не критическое большинство, и разумных людей здесь много.

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Мне нравится в Украине, и тут, в отличие от моей России, есть надежда на то, что может стать гораздо лучше. Надежда маленькая, но есть.

О чем тут говорят и по каким поводам особенно нервничают: Кремль запускает свои клешни во все возможные украинские институты и политические движения, российский прикремлевский бизнес тихо скупает украинские активы. Многие говорят о том, что может случиться ужасное, и с результатами грядущих выборов кремль-таки запустит свои руки по локоть в политику и экономику Украины. А сейчас самое время для бурления и вскипания мутных вод - выборы в марте. Украина в непонятках, что делать. Когда я спрашиваю, кто за кого будет, большинство отвечает "не за кого голосовать, все го*но" или "пусть все останется, как есть - все же какая-то стабильность, хотя и хреновая". Не напоминает ничего, дорогие мои? Да, к сожалению.

Но, видя тех людей, которые мне встречаются здесь по жизни, я очень надеюсь на лучшее. Просто надеюсь, не имея для этого никаких весомых предпосылок, честно говоря - люди разрознены, малоактивны, инертны, боятся за семьи, не рискуют проявлять позиции, нет однозначно позитивных лидеров, которые могут сплотить людей в движении вверх - узнаете ситуацию? Да( Но я надеюсь, несмотря ни на что, я очень хочу, чтобы эти хорошие люди смогли что-то изменить не только у себя в квартире, но и во всем их доме, чтобы этот дом не рухнул по вине бесчеловечных, равнодушных, алчных людей, постепенно разбирающих дом на камешки снаружи.

Я - резидент США, и при нынешней российской власти я домой не приеду. Российская сволота отняла у меня и моих друзей нашу родину, и это очень больно. И я не хочу, чтобы подобная сволота отняла родину у добрых украинцев и разрушила их дом.

Надежда необходима и не имеет права умирать - именно она придает сил.

Буду здесь петь песни и общаться с добрыми людьми.

Любви всем. Обязательно.

Поеду искать дешевую мобилу на андроиде - разбил стекло еще в Майами, все починить некогда, а менять тут 5-7 дней надо, говорят. Обнимаю всех.