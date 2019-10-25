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26 жовтня • оновлено в 02:03
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"Живемо красиво": дівчина з "ДНР" описала "переваги" життя з окупантами

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Дівчина, яка живе на окупованій частині Донецької області, розповіла, як обмежують свободу жителів в "ДНР".

Відео з її зізнаннями опублікував в Twitter блогер Vіtаuskаs. Дівчина зізналася, що в нічний час вулиці "ДНР" порожніють.

"На вулицю можна вийти тільки якщо ти швидко бігаєш, є плащ-невидимка або ти можеш пересуватися поповзом. Поліція вночі працює особливо пильно. Вночі не працює жоден заклад. Ні магазини, ні кафе. Родзинка програми - нічні клуби до 10 вечора", - розповіла вона.

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"Що сказати? Живемо красиво, "ДНР" спасибі", - іронічно підсумувала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованому Донбасі організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
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