Жива або штучна: українці розповіли, яка ялинка краща. Опитування

Українці висловилися проти вирубування ялинок на Новий рік 2021 і вважають за краще прикрасити штучну. Водночас багато хто також використовує гілочки живого деревця задля святкового запаху в оселі.

Про це вони розповіли в опитуванні, відповівши кореспонденту OBOZREVATEL, "яку ялинку ви ставите в себе вдома – штучну чи живу? І чому такий вибір?" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас уже років десять вдома штучна. Шкода викидати дерево, особливо ялинку: вони ж так важко приживаються. Тому тільки штучна – вона не осипається, не потрібно прибирати, склав і маєш на наступний рік уже готове дерево", – зізналася одна з респонденток.

Її думку підтримали й інші опитані, додавши, що потрібно дбати про екологію й не рубати дерева, щоб після свят їх просто викинути.

"Якщо вже хочеться справжню, то можна з гілочок зробити", – порадили вони.

Хоча чимало громадян вважають, що на Новий рік потрібно ставити живу ялинку, бо лише з нею у будинку нібито пануватиме святковий новорічний настрій.

"Тому що атмосфера (святкова. – Ред.) вдома загострюється. Це природність. І для дітей, щоб вони відчували свято. А штучна не дає ніякого ефекту", – висловив переконання українець.

Ще деякі зазначили, що хотіли б поставити живу ялинку в горщику, яку потім можна висадити на вулиці. Однак цього року все-таки прикрашатимуть вдома штучне деревце.

Про те, скільки днів залишилося до Нового року та яка країна зустрічатиме його першою, – читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL: