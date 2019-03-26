Кримський міст – велика проблема для Росії. Там це розуміють – заступник міністра

П'ять років в Криму під незаконним керівництвом Російської Федерації тривають масові порушення прав людини. Особливо це стосується тих, хто не був засліплений "русскім міром" і не підтримував "кримнашистську" ейфорію.

Противники анексії Криму піддаються постійному тиску з боку кримської "влади" і правоохоронних органів. Дітей на півострові вчать користуватися зброєю, любити "батьківщину" і захищати її будь-яким способом, в тому числі і військовим.

Окупанти закривають очі на екологічну катастрофу, яка охопила територію Криму завдяки їх керівництву і бездарним діям. А самі жителі вже встигли зрозуміти, яку розруху Росія принесла в їх будинок.

Про це та багато іншого OBOZREVATEL поговорив у другій частині інтерв'ю з першим заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуфом Куркчі. Першу частину можете прочитати тут.

– З моменту анексії Криму найбільш постраждали кримські татари, які активно виступали проти приєднання півострова до РФ. Проводилися постійні обшуки, їх викрадали, садили і навіть убивали. Як зараз йдуть справи?

– Обшуків менше не стало. Якщо ви подивитеся, практично щочетверга, мабуть якийсь є графік, вони приїжджають, проводять ці обшуки і когось затримують. Сьогодні вони це роблять під егідою боротьби з тероризмом, і це навіть не якийсь спеціальний орган. Ось що ми знаємо про боротьбу з тероризмом в Україні? Ми знаємо, що є спеціальний орган, який бореться з цим явищем, і він виконує свою роботу.

Юсуф Куркчі Ukraine crisis media center

У Криму ж з тероризмом борються всі, починаючи від регіональної міжвідомчої комісії у яку входять, і керівники шкіл, і спеціальні завучі, тобто, це така система в якій всі регулярно беруть участь. Ця система створена не тому, що є високий ризик тероризму, а щоб вселити страх, а, як відомо, людьми в стані страху легше управляти і маніпулювати - це одна сторона.

Тепер згадаємо про мілітаризацію, якщо подивитися подієвий ряд в області дитячого виховання, то переважно це будуть конкурси зі стрільби, військові ігри, чемпіонати зі збору-розбору автомата Калашникова, виставки зброї. Там немає нічого такого, щоб розвивало творчість, вся категорія заходів спрямована на виховання бійця. На виховання історичної пам'яті, героїзацію.

Причому я не знаю, як багато реальних учасників Другої світової зараз живуть в Росії і Криму, але поки цей міф живе і його експлуатують. Це виховання нового покоління, яке повинно буде любити свою нову "батьківщину" і бути готовим зі зброєю в руках її захистити.

– Ось саме, діти ростуть на цих прикладах, і коли вони подорослішають, вважатимуть себе громадянами РФ, адже ростуть вони при російської окупації. Уже через 10-15 років Крим буде повернути набагато складніше, ніж зараз.

– Ейфорія від автоматів дуже швидко проходить, як і розчарування в цьому автоматному дитинстві, коли ти не просто тримаєш зброю, яку ти бачив на картинках, а коли ти бачив, що від цієї зброї вмирають люди.

Тобто нам важливо показувати, що ця "імперія" несе не тільки зміну свідомості на якійсь території, яку вони захопили в 21 столітті, але і те, що ця "імперія" ще й несе біду в сім'ї і забирає життя людей на інших територіях. Тобто нам дуже важливо говорити і мати контент, який ми могли б доводити до Криму. Немає нічого такого, як аксіома, коли людині пояснили, він один раз в щось повірив і нічого не змінюється. На все можна впливати і дуже важливо, щоб у нас були якісь механізми для цього.

– Не можна не згадати про Кримський міст, ще взимку ваше Міністерство опублікувало дані про зміщення конструкції, до того ж з'явилися відомості про те, що через будівництво почалося обміління Керченського підхідного каналу, через що в Керченському порту анексованого Криму запросили знизити осадку кораблів з 8 до 5 метрів. Подібна ситуація стосується і Керченської протоки. Які дані є зараз?

– Азовське море більш прісне, ніж Чорне море, тому що тут постійно є приплив прісної води з річки Дон. Припливи і відливи дозволяли перетікати воді з Азовського моря в Чорне море і навпаки. Таким чином тут створювався свій особливий біологічний ритм, який був пов'язаний з температурою води, засоленням, мінералізацією і так далі.

Тепер побудували Кримський міст. Якщо тече річка і посередині її поставити камінь, течія зміниться? Так. Течія буде йти з боків, а посередині що? Там буде замулювання. І ось таких ось "камінчиків" при будівництві моста напхали так, що тепер Кримський міст створює практично ефект дамби.

Кримський міст

По-перше, це впливає на біологічні процеси, Азовське море буде опріснюватися більше, тому що води, яка перетікає з Азова в Чорне море під час відливів, стало менше, може і не в два рази менше, але це вже є.

Побудувавши Кримський міст, росіяни обмежили прохідність судів – 35 метрів вгору і 8 метрів в глибину. На сьогодні відбувається замулювання цієї глибини. Зараз вже капітан Керченського порту звертається до адміністрації портів з проханням змінити розміри судів, які можуть проходити в порт. Він побоюється, що будуть постійні аварії, а якщо будуть ці аварії, то у тебе падає рейтинг безпеки, а це значить, що не кожен захоче до тебе їхати, а це значить подорожчання послуг перевізника, а в порту зменшення товарообігу, і відповідно порт вмирає .

Мало того, ось цей Дон, відливи і припливи, відсутність цієї "дамби" – це побудувало певний фарватер, по якому проходять судна. А тепер ці фарватери теж будуть змінюватися, тому як ці всі процеси – зміна течій, зменшення швидкості, це все буде приводити до того що, наприклад, якщо раніше певний обсяг води випливав в Чорне море, то тепер він буде завертатися. А там, де він буде завертатися – буде відбуватися замулювання.

У болото Азовське море, звичайно, не перетвориться, але те, що воно буде опріснювати – це раз, основні судноплавні фарватери будуть міліти – це два. І вже ми можемо говорити про те, що це проблема для всього судноплавства в Азовському морі, і для Росії також, і вони це розуміють.

– А що по зсувах?

Що стосується зсувів, так, ми спостерігаємо цю динаміку. Можливо, це було прораховано і є особливістю конструкції, але все інженери кажуть, що вона повинна була будуватися на скельній основі. Це дає гарантію того, що коливань не буде. Але нестійкі грунти впливають на зміщення опор, і це не кажучи про вітри і льодоході. Азовське море замерзає швидше, так як воно менш солоне, ніж Чорне море, і промерзає воно глибше, і це так само буде позначатися на опорах.

– У мережі показували фотографії, як після снігу сходить насип під дорогою, що веде до Кримському мосту, якщо її не зміцнювати, дорога може зійти разом зі схилом. Чому так відбувається?

– Швидше за все там не продумана система водовідведення, яка через рясні опади просто не впоралася з навантаженням. Бетонні колектори деформувалися, або їх спочатку неправильно зібрали, і вода почала підмивати основу.

Втім, з цим можна боротися, але це вказує на те, що у будівельників є завдання все зробити якомога швидше, через що відбуваються помилки і все доводиться доробляти.

Зсуви загрожують цілісності траси що веде до Кримському мосту Український Кіберальянс

Але у окупантів і немає мети все зробити якісно, найголовніша роль цієї траси, цього мосту і цих електростанцій, які там будуються - це показати, що "імперія" прийшла назавжди. Це не для того, щоб вирішити якусь проблему, адже стара траса справлялася з тим вантажопотоком який був в Керчі. Так, може тепер завдяки цій трасі і можна доїхати від Керчі до Севастополя на півгодини раніше, але вона створила багато незручностей жителям, які живуть уздовж цієї траси.

Раніше, щоб дістатися до населеного пункту, який стоїть навпроти, можна було за 5 хвилин, просто перетинаючи дорогу і переїжджаючи на іншу сторону. Зараз же величезний насип не дозволяє цього зробити, а об'їзди побудовані на довгих відстанях, і деколи доводиться замість 5 хвилин їхати до того ж населеного пункту півгодини-годину. Тобто, вони вирішили якесь стратегічне завдання , створили можливості для логістики об'єднати дві кінцеві точки, а всі інші?

– Не прорахували?

– Не те, що не прорахували, це до того, що ці об'єкти не роблять для людей, а для демонстрації своєї могутності, що незважаючи на санкції ми можемо собі це дозволити. Або ж для відмивання грошей в процесі будівництва.

– Говорять про те, що через коливання опор пускати залізничні перевезення по мосту небезпечно, адже рейки повинні бути ідеально рівними і будь-яке їхнє пошкодження може привести до сходження поїзда з рейок?

– Я говорив про те, що основа, на якій побудований міст, можна порівняти з дуже щільним пластиліном, і палі повинні бути стояти на скельній породі. Довжина опор в Кримському мосту – 65 метрів, і вони вбиті в глину.

Тепер все залежить від того, яка сила тиску на ці опори. Якщо у тебе навантаження відповідає тому, що зараз йде по трасі, ми ж бачимо яка там інтенсивність, то нічого страшного, але коли добудують залізницю і там підуть вантажні і пасажирські поїзди – навантаження сильно зросте, до того ж сама конструкція має величезну вагу, це все буде впливати на стійкість конструкції.

Будівництво залізниці на Кримському мосту

Плюс, навантаження не рівномірне – з одного боку автомобільна частина, на якій буде одна сила тиску, і залізнична – вже з абсолютно іншою силою тиску на опори. А значить і просадка там буде більше.

Ми, звичайно, не чекаємо біди, але чомусь важкі вантажівки там не їздять, чомусь реанімували поромну переправу через яку перевозять багатотонні вантажі, з чим це пов'язано?

– Повернемося до екологічних проблем. Екологи стверджують, що через відсутність дніпровської води Крим через якийсь час перетвориться на пустелю?

– Відсутність води в повному обсязі призвело до деградації грунтів, яке привело зменшення зелених насаджень, а якщо немає зелених насаджень, то середня температура нагрівання поверхні збільшується.

Так ось вплив сонячних променів на північ Криму призводить до того, що змінюється весь агрофізичний процес, тобто у тебе з'являється ділянка суші, який сильніше нагрівається, що призводить до посухи. Великий обсяг гарячого повітря піднімається, і рухається в залежності від напрямку вітру, нагріваючи якусь територію і створює ефект духовки для півночі, де буде збільшуватися середня температура, що призведе до ще більшої потреби у воді.

Пустелею Крим ніколи не був, але цей класичний степ залишатиметься. Єдине що, кількість прісної води, яка вливалоая, вона вимивало солі вниз і якість земель була сприятливиою для сільгоспвиробництва будь-яких культур. Коли ти маєш добрий грунт, достатню кількість води і світла, то ти можеш розвиватися. Чому після будівництва Північно-Кримського каналу з'явилося кілька колгоспів-мільйонерів, тому що вони почали розвивати садівництво та продукція, яка була тут, була дуже якісною і розходилася по всьому колишньому СРСР.

Дамба на Північно-Кримському каналі

Зараз же через відсутність води йде засолення грунтів, і по поверненню півострова нам треба буде розгорнути цей процес у зворотну сторону, щоб повернути можливість займатися сільським господарством в Криму.

– До екологічної катастрофи в Армянську, через викид сірчаної кислоти з відстійника заводу "Кримський Титан", теж призвела відсутність води, чи є ще в Криму подібні точки, які можуть "вистрілити"?

– Такого небезпечного виробництва, як "Титан" в Криму більше немає, але і існуючу проблему з заводом вирішити вони не зможуть. Найголовніша вимога технологічного процесу на заводі – це вода, яка повинна бути практично дистильованою. Всі їхні спроби бурити все нові і нові свердловини не зможуть вирішити проблему, тому що обсягів прісної води дуже мало, а за нею йде надходить вода практично з моря.

"Кримський Титан"

Тому, як би вони там не намагалися вирішити цю проблему, практично через якийсь період часу ця вода стає непридатною, вони бурять іншу свердловину, третю - це не працює. Єдина умова щоб аварія не повторилася, потрібно зупинити завод.

– В принципі Армянськ - це зона екологічного лиха?

– Так.

– За п'ять років анексії Криму у кримчан спала ейфорія від "русского мира"?

– Дивіться, я буду говорити про те, що є всюди. На святкування 23 лютого, День захисника Вітчизни, яке так шанують в Росії, знаєте скільки людей прийшло? 50 осіб, і це в самій російській, за їхніми мірками, місті Севастополь з 400 тисячним населенням.

Сьогодні середня зарплата по Росії близько 32 тис. рублів, в Криму близько 28 тис. рублів, а в Севастополі 22 тис. рублів. При тому, що рівень цін в Криму найвищий, тому що це найбільш віддалена точка "імперії", логістику потрібно вирішувати по найдовшому маршруту. Там найдорожчий бензин, значить все, що в магазині, воно має в складі частину транспортно-логістичних витрат. Там практично вбито своє виробництво молока і птиці. Там все привізне, а значить дороге. І при рівні показників по зарплаті там найвищі ціни. Зрозуміло, що рівень життя там котиться вниз.

– Холодильник став перемагати телевізор?

– Поки що так. І якість товарів в Криму досить сумнівна. Коли кримчани приїжджають на материкову частину України, вони самі кажуть, що різниця в смаку того чи іншого продукту відчутна, і у нас смачніше.

– І останнє, про мілітаризацію Криму, народні депутати України Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров заявляли про те, що на півострів звозять ядерну зброю, ви знаєте про це?

– Я не можу стверджувати напевно, те, що я точно знаю, так це те, що там створюються умови для зберігання ядерної зброї, і там присутня зброя, яке може використовувати ядерні боєголовки.

Якщо у тебе є місце для зберігання і є гармата, з якої ти можеш вистрілити ядерною боєголовкою, то ясна річ, що у тебе повинні бути ці всі боєголовки. Тому говорити про те, що там його немає, немає ніяких підстав, тому що там є носії та сховища.

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