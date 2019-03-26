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Кримський міст – велика проблема для Росії. Там це розуміють – заступник міністра

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П'ять років в Криму під незаконним керівництвом Російської Федерації тривають масові порушення прав людини. Особливо це стосується тих, хто не був засліплений "русскім міром" і не підтримував "кримнашистську" ейфорію.

Противники анексії Криму піддаються постійному тиску з боку кримської "влади" і правоохоронних органів. Дітей на півострові вчать користуватися зброєю, любити "батьківщину" і захищати її будь-яким способом, в тому числі і військовим.

Окупанти закривають очі на екологічну катастрофу, яка охопила територію Криму завдяки їх керівництву і бездарним діям. А самі жителі вже встигли зрозуміти, яку розруху Росія принесла в їх будинок.

Про це та багато іншого OBOZREVATEL поговорив у другій частині інтерв'ю з першим заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуфом Куркчі. Першу частину можете прочитати тут.

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– З моменту анексії Криму найбільш постраждали кримські татари, які активно виступали проти приєднання півострова до РФ. Проводилися постійні обшуки, їх викрадали, садили і навіть убивали. Як зараз йдуть справи?

– Обшуків менше не стало. Якщо ви подивитеся, практично щочетверга, мабуть якийсь є графік, вони приїжджають, проводять ці обшуки і когось затримують. Сьогодні вони це роблять під егідою боротьби з тероризмом, і це навіть не якийсь спеціальний орган. Ось що ми знаємо про боротьбу з тероризмом в Україні? Ми знаємо, що є спеціальний орган, який бореться з цим явищем, і він виконує свою роботу.

Юсуф Куркчі

Юсуф Куркчі

Ukraine crisis media center

У Криму ж з тероризмом борються всі, починаючи від регіональної міжвідомчої комісії у яку входять, і керівники шкіл, і спеціальні завучі, тобто, це така система в якій всі регулярно беруть участь. Ця система створена не тому, що є високий ризик тероризму, а щоб вселити страх, а, як відомо, людьми в стані страху легше управляти і маніпулювати - це одна сторона.

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Тепер згадаємо про мілітаризацію, якщо подивитися подієвий ряд в області дитячого виховання, то переважно це будуть конкурси зі стрільби, військові ігри, чемпіонати зі збору-розбору автомата Калашникова, виставки зброї. Там немає нічого такого, щоб розвивало творчість, вся категорія заходів спрямована на виховання бійця. На виховання історичної пам'яті, героїзацію.

Причому я не знаю, як багато реальних учасників Другої світової зараз живуть в Росії і Криму, але поки цей міф живе і його експлуатують. Це виховання нового покоління, яке повинно буде любити свою нову "батьківщину" і бути готовим зі зброєю в руках її захистити.

– Ось саме, діти ростуть на цих прикладах, і коли вони подорослішають, вважатимуть себе громадянами РФ, адже ростуть вони при російської окупації. Уже через 10-15 років Крим буде повернути набагато складніше, ніж зараз.

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– Ейфорія від автоматів дуже швидко проходить, як і розчарування в цьому автоматному дитинстві, коли ти не просто тримаєш зброю, яку ти бачив на картинках, а коли ти бачив, що від цієї зброї вмирають люди.

Тобто нам важливо показувати, що ця "імперія" несе не тільки зміну свідомості на якійсь території, яку вони захопили в 21 столітті, але і те, що ця "імперія" ще й несе біду в сім'ї і забирає життя людей на інших територіях. Тобто нам дуже важливо говорити і мати контент, який ми могли б доводити до Криму. Немає нічого такого, як аксіома, коли людині пояснили, він один раз в щось повірив і нічого не змінюється. На все можна впливати і дуже важливо, щоб у нас були якісь механізми для цього.

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– Не можна не згадати про Кримський міст, ще взимку ваше Міністерство опублікувало дані про зміщення конструкції, до того ж з'явилися відомості про те, що через будівництво почалося обміління Керченського підхідного каналу, через що в Керченському порту анексованого Криму запросили знизити осадку кораблів з 8 до 5 метрів. Подібна ситуація стосується і Керченської протоки. Які дані є зараз?

– Азовське море більш прісне, ніж Чорне море, тому що тут постійно є приплив прісної води з річки Дон. Припливи і відливи дозволяли перетікати воді з Азовського моря в Чорне море і навпаки. Таким чином тут створювався свій особливий біологічний ритм, який був пов'язаний з температурою води, засоленням, мінералізацією і так далі.

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Тепер побудували Кримський міст. Якщо тече річка і посередині її поставити камінь, течія зміниться? Так. Течія буде йти з боків, а посередині що? Там буде замулювання. І ось таких ось "камінчиків" при будівництві моста напхали так, що тепер Кримський міст створює практично ефект дамби.

Кримський міст

Кримський міст

По-перше, це впливає на біологічні процеси, Азовське море буде опріснюватися більше, тому що води, яка перетікає з Азова в Чорне море під час відливів, стало менше, може і не в два рази менше, але це вже є.

Побудувавши Кримський міст, росіяни обмежили прохідність судів – 35 метрів вгору і 8 метрів в глибину. На сьогодні відбувається замулювання цієї глибини. Зараз вже капітан Керченського порту звертається до адміністрації портів з проханням змінити розміри судів, які можуть проходити в порт. Він побоюється, що будуть постійні аварії, а якщо будуть ці аварії, то у тебе падає рейтинг безпеки, а це значить, що не кожен захоче до тебе їхати, а це значить подорожчання послуг перевізника, а в порту зменшення товарообігу, і відповідно порт вмирає .

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Мало того, ось цей Дон, відливи і припливи, відсутність цієї "дамби" – це побудувало певний фарватер, по якому проходять судна. А тепер ці фарватери теж будуть змінюватися, тому як ці всі процеси – зміна течій, зменшення швидкості, це все буде приводити до того що, наприклад, якщо раніше певний обсяг води випливав в Чорне море, то тепер він буде завертатися. А там, де він буде завертатися – буде відбуватися замулювання.

У болото Азовське море, звичайно, не перетвориться, але те, що воно буде опріснювати – це раз, основні судноплавні фарватери будуть міліти – це два. І вже ми можемо говорити про те, що це проблема для всього судноплавства в Азовському морі, і для Росії також, і вони це розуміють.

– А що по зсувах?

Що стосується зсувів, так, ми спостерігаємо цю динаміку. Можливо, це було прораховано і є особливістю конструкції, але все інженери кажуть, що вона повинна була будуватися на скельній основі. Це дає гарантію того, що коливань не буде. Але нестійкі грунти впливають на зміщення опор, і це не кажучи про вітри і льодоході. Азовське море замерзає швидше, так як воно менш солоне, ніж Чорне море, і промерзає воно глибше, і це так само буде позначатися на опорах.

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– У мережі показували фотографії, як після снігу сходить насип під дорогою, що веде до Кримському мосту, якщо її не зміцнювати, дорога може зійти разом зі схилом. Чому так відбувається?

– Швидше за все там не продумана система водовідведення, яка через рясні опади просто не впоралася з навантаженням. Бетонні колектори деформувалися, або їх спочатку неправильно зібрали, і вода почала підмивати основу.

Втім, з цим можна боротися, але це вказує на те, що у будівельників є завдання все зробити якомога швидше, через що відбуваються помилки і все доводиться доробляти.

Зсуви загрожують цілісності траси що веде до Кримському мосту

Зсуви загрожують цілісності траси що веде до Кримському мосту

Український Кіберальянс

Кримський міст – велика проблема для Росії. Там це розуміють – заступник міністра

Але у окупантів і немає мети все зробити якісно, найголовніша роль цієї траси, цього мосту і цих електростанцій, які там будуються - це показати, що "імперія" прийшла назавжди. Це не для того, щоб вирішити якусь проблему, адже стара траса справлялася з тим вантажопотоком який був в Керчі. Так, може тепер завдяки цій трасі і можна доїхати від Керчі до Севастополя на півгодини раніше, але вона створила багато незручностей жителям, які живуть уздовж цієї траси.

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Раніше, щоб дістатися до населеного пункту, який стоїть навпроти, можна було за 5 хвилин, просто перетинаючи дорогу і переїжджаючи на іншу сторону. Зараз же величезний насип не дозволяє цього зробити, а об'їзди побудовані на довгих відстанях, і деколи доводиться замість 5 хвилин їхати до того ж населеного пункту півгодини-годину. Тобто, вони вирішили якесь стратегічне завдання , створили можливості для логістики об'єднати дві кінцеві точки, а всі інші?

– Не прорахували?

– Не те, що не прорахували, це до того, що ці об'єкти не роблять для людей, а для демонстрації своєї могутності, що незважаючи на санкції ми можемо собі це дозволити. Або ж для відмивання грошей в процесі будівництва.

– Говорять про те, що через коливання опор пускати залізничні перевезення по мосту небезпечно, адже рейки повинні бути ідеально рівними і будь-яке їхнє пошкодження може привести до сходження поїзда з рейок?

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– Я говорив про те, що основа, на якій побудований міст, можна порівняти з дуже щільним пластиліном, і палі повинні бути стояти на скельній породі. Довжина опор в Кримському мосту – 65 метрів, і вони вбиті в глину.

Тепер все залежить від того, яка сила тиску на ці опори. Якщо у тебе навантаження відповідає тому, що зараз йде по трасі, ми ж бачимо яка там інтенсивність, то нічого страшного, але коли добудують залізницю і там підуть вантажні і пасажирські поїзди – навантаження сильно зросте, до того ж сама конструкція має величезну вагу, це все буде впливати на стійкість конструкції.

Будівництво залізниці на Кримському мосту

Будівництво залізниці на Кримському мосту

Плюс, навантаження не рівномірне – з одного боку автомобільна частина, на якій буде одна сила тиску, і залізнична – вже з абсолютно іншою силою тиску на опори. А значить і просадка там буде більше.

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Ми, звичайно, не чекаємо біди, але чомусь важкі вантажівки там не їздять, чомусь реанімували поромну переправу через яку перевозять багатотонні вантажі, з чим це пов'язано?

– Повернемося до екологічних проблем. Екологи стверджують, що через відсутність дніпровської води Крим через якийсь час перетвориться на пустелю?

– Відсутність води в повному обсязі призвело до деградації грунтів, яке привело зменшення зелених насаджень, а якщо немає зелених насаджень, то середня температура нагрівання поверхні збільшується.

Так ось вплив сонячних променів на північ Криму призводить до того, що змінюється весь агрофізичний процес, тобто у тебе з'являється ділянка суші, який сильніше нагрівається, що призводить до посухи. Великий обсяг гарячого повітря піднімається, і рухається в залежності від напрямку вітру, нагріваючи якусь територію і створює ефект духовки для півночі, де буде збільшуватися середня температура, що призведе до ще більшої потреби у воді.

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Пустелею Крим ніколи не був, але цей класичний степ залишатиметься. Єдине що, кількість прісної води, яка вливалоая, вона вимивало солі вниз і якість земель була сприятливиою для сільгоспвиробництва будь-яких культур. Коли ти маєш добрий грунт, достатню кількість води і світла, то ти можеш розвиватися. Чому після будівництва Північно-Кримського каналу з'явилося кілька колгоспів-мільйонерів, тому що вони почали розвивати садівництво та продукція, яка була тут, була дуже якісною і розходилася по всьому колишньому СРСР.

Дамба на Північно-Кримському каналі

Дамба на Північно-Кримському каналі

Зараз же через відсутність води йде засолення грунтів, і по поверненню півострова нам треба буде розгорнути цей процес у зворотну сторону, щоб повернути можливість займатися сільським господарством в Криму.

– До екологічної катастрофи в Армянську, через викид сірчаної кислоти з відстійника заводу "Кримський Титан", теж призвела відсутність води, чи є ще в Криму подібні точки, які можуть "вистрілити"?

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– Такого небезпечного виробництва, як "Титан" в Криму більше немає, але і існуючу проблему з заводом вирішити вони не зможуть. Найголовніша вимога технологічного процесу на заводі – це вода, яка повинна бути практично дистильованою. Всі їхні спроби бурити все нові і нові свердловини не зможуть вирішити проблему, тому що обсягів прісної води дуже мало, а за нею йде надходить вода практично з моря.

"Кримський Титан"

"Кримський Титан"

Тому, як би вони там не намагалися вирішити цю проблему, практично через якийсь період часу ця вода стає непридатною, вони бурять іншу свердловину, третю - це не працює. Єдина умова щоб аварія не повторилася, потрібно зупинити завод.

– В принципі Армянськ - це зона екологічного лиха?

– Так.

– За п'ять років анексії Криму у кримчан спала ейфорія від "русского мира"?

– Дивіться, я буду говорити про те, що є всюди. На святкування 23 лютого, День захисника Вітчизни, яке так шанують в Росії, знаєте скільки людей прийшло? 50 осіб, і це в самій російській, за їхніми мірками, місті Севастополь з 400 тисячним населенням.

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Хто повинен заплатити за Крим, якщо не ці ідіоти?

Сьогодні середня зарплата по Росії близько 32 тис. рублів, в Криму близько 28 тис. рублів, а в Севастополі 22 тис. рублів. При тому, що рівень цін в Криму найвищий, тому що це найбільш віддалена точка "імперії", логістику потрібно вирішувати по найдовшому маршруту. Там найдорожчий бензин, значить все, що в магазині, воно має в складі частину транспортно-логістичних витрат. Там практично вбито своє виробництво молока і птиці. Там все привізне, а значить дороге. І при рівні показників по зарплаті там найвищі ціни. Зрозуміло, що рівень життя там котиться вниз.

– Холодильник став перемагати телевізор?

– Поки що так. І якість товарів в Криму досить сумнівна. Коли кримчани приїжджають на материкову частину України, вони самі кажуть, що різниця в смаку того чи іншого продукту відчутна, і у нас смачніше.

– І останнє, про мілітаризацію Криму, народні депутати України Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров заявляли про те, що на півострів звозять ядерну зброю, ви знаєте про це?

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– Я не можу стверджувати напевно, те, що я точно знаю, так це те, що там створюються умови для зберігання ядерної зброї, і там присутня зброя, яке може використовувати ядерні боєголовки.

Якщо у тебе є місце для зберігання і є гармата, з якої ти можеш вистрілити ядерною боєголовкою, то ясна річ, що у тебе повинні бути ці всі боєголовки. Тому говорити про те, що там його немає, немає ніяких підстав, тому що там є носії та сховища.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особа
Юсуф Куркчі
Місце
Україна
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