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30 березня • оновлено в 08:27
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Життя в Італії зупинилося: журналістка вразила розповіддю із самого пекла коронавірусу

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Журналістка з Риму Анжела Джуффіда розповіла, на що зараз перетворилася Італія після більш ніж місяця боротьби з коронавірусом.

Своїми відчуттями вона поділилася на сторінках The Guardian.com. Авторка згадує 23 лютого, коли в Італії оголосили про драконівські заходи боротьби з коронавірусом.

"У той день я встала рано вранці, щоб прогулятися озером Альбано в Кастель-Гандольфо, приблизно в 40 хвилинах їзди від Риму. Я вийшла з дому, взявши з собою блокнот і ручку. Через 20 хвилин надійшло оголошення про те, що 11 міст Італії – 10 у регіоні Ломбардія, а також Венето, – будуть закриті.

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Сидячи біля озера, я відчула, що життя, яке ми знали, зупинилося. До кінця дня померли три людини, і 152 були заражені.

Ми знали, що COVID-19 прибув до Італії в кінці січня, коли він був підтверджений у двох китайських туристів. Тоді мій сусід у Римі почав дезінфікувати перила на сходах і дверні ручки будівлі. "Ти ніколи не знаєш, що тебе чекає", – сказав він одного разу вранці, викурюючи цигарку. Тоді я подумала, що це параноя, не розуміючи, як те, що зараз відбувається в Китаї, може досягти Європи", – описує свої почуття журналістка.

Життя в Італії зупинилося: журналістка вразила розповіддю із самого пекла коронавірусу

theguardian.com

"Коли спалах вірусу раптово з'явився, він застав нас зненацька. В останні роки я висвітлювала землетрус, лавину й обвалення моста в Генуї. Все це були трагедії, але причина і рівень руйнувань було видно. А розуміння спалаху коронавірусу, особливо на ранніх стадіях, було іншим – у тому сенсі, що загроза існує, але її не можна побачити і правильно зрозуміти", – йдеться у статті.

Журналістка згадує, що потрапити в закриті міста не було можливості, тому вона опинилася в Мілані, 25 лютого, як можна ближче до епіцентру подій.

І перший свій матеріал відправила з фойє готелю поряд із собором. "Поруч сиділа група туристів, кілька разів вони кашляли. Чи був у них коронавірус? Я стала більш пильною", – пише Джуффіда.

Життя в Італії зупинилося: журналістка вразила розповіддю із самого пекла коронавірусу

theguardian.com

Перше розуміння масштабів трагедії прийшло тоді, коли вона поговорила з мером Кастільйоне-д'Адда, першого карантинного міста Ломбардії.

"Менш ніж за два тижні місто втратило 18 осіб, одним із яких був 55-річний чоловік, у якого не було проблем зі здоров'ям раніше. Троє з п'яти міських лікарів перебували на карантині, а двоє інших були госпіталізовані, вони заразилися вірусом. "У нас багато людей з високою температурою, які перебувають вдома, і до яких не може прийти лікар", – сказав тоді мер.

Однак у той час голоси медиків про те, що "це не гірше, ніж грип" або "мільйони вмирають від грипу "були сильнішими".

Життя в Італії зупинилося: журналістка вразила розповіддю із самого пекла коронавірусу

theguardian.com

За словами кореспондента, тоді журналісти піддавалися критиці за те, що вони використовують коронавірус, щоб бути в центрі уваги.

"Бачачи, як мої друзі, які займаються малим бізнесом, турбуються за свої кошти, я відчувала себе винною. Але чим більше я писала, тим більше дізнавалася про вірус. Я думала про сім'ю, близьких, друзів, які могли бути уразливі для вірусу. Про тих, хто страждає від цукрового діабету або одужує після раку, про тих, у кого проблеми з серцем або тиск. Вірус вражає хворих і слабких. Люди вмирали завчасно, незалежно від їх віку", – сказала журналістка.

Коли ми розповідали історії про жертв, переповнені лікарні і про те, як Італія бореться, щоб поховати своїх померлих, жах вірусу став вражати людей, особливо за кордоном.

Життя в Італії зупинилося: журналістка вразила розповіддю із самого пекла коронавірусу

theguardian.com

Коли один читач електронною поштою подякував нам за відповідальне висвітлення проблеми, я плакала.

Вся Італія перебувала під замком майже три тижні. Кожен день о 18.00 люди шикувалися, щоб послухати "військовий бюлетень", коли повідомляли оновлену інформацію про кількість загиблих і заражених.

У понеділок була надія: протягом двох днів кількість померлих зменшувалася. Тепер у нас тільки надія, що Італія скоро повернеться. І коли це станеться, я з нетерпінням чекаю закінчення походу навколо озера Альбано".

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Італія
Теги
вірус інфекція
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