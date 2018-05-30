"Життя покарало": екс-соратниця Януковича позловтішалася над "загибеллю" Бабченка

Екс-член Партії регіонів, утікачка Олена Бондаренко назвала "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка, яке в підсумку виявилося спецоперацією, "життєвим покаранням" за прийняття сторони України у конфлікті з Росією.

Крім того, вона натякнула на те, що йому навмисне вибрали таку "смерть", яку він вважав неможливою в Україні (розстріл у власному під'їзді). Цинічний пост Бондаренко розмістила на своїй сторінці в Facebook.

У ньому вона, крім усього, висловила свою недовіру слідству через те, що в Україні схилялися до того, що у "вбивстві" Бабченка міг бути російський слід. Також її обурила викладене в мережу листування журналіста з приятелем, в якій він стверджує, що Україна набагато безпечніша ніж Росію і тут людей не стріляють по під'їздах.

"Це листування 2016 року. Це вже тоді, коли був убитий біля під'їзду Бузина. Це вже тоді, коли в під'їзді убитий був Калашников. Це вже тоді, коли підірвали Шеремета в метрах ста від квартири проживання. Як життя іноді карає людину за її очевидне небажання вийти за рамки своїх стереотипів, за вузьколобість, за відсутність критичного мислення, за спробу романтизувати абсолютно антигуманні речі і прикривати справжні злочини проти людяності "високими" і фальшивими ідеями", - висловилася Бондаренко, цинічно озвучивши в кінці поста співчуття близьким Бабченка.

На її текст відреагував політолог Олексій Голобуцький, якого обурила спроба екс-регіоналки виправдати Росію, при тому, що сама вона зараз знаходиться в США, де після заміжжя живе її донька.

"Олена Бондаренко вирішила, що на іншому континенті та під боком у Держдепу можна побути "сміливою": познущатися над Бабченком і трошки продемонструвати алгоритм ФСБ вибору способу вбивства. Мовляв, Бабченко охаяв Росію і хвалив Україну, що тут "по під'їздах людей не стріляють"? Ну так от йому спростування", - пише він.

Голобуцький також зазначив, що не виключає такого розвитку подій, при якому сама Бондаренко може стати найближчою жертвою зачистки ФСБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня стало відомо, що Бабченко насправді живий - його дійсно намагалися вбити, але він став членом спецоперації із затримання злочинця.