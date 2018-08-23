"Життєво важливий": названі 7 головних причин для проведення параду в Україні

Проведення урочистого параду в День Незалежності України є необхідним і має велике значення для самої армії. Всупереч існуючій думці, це не "показуха", а спосіб довести військову міць країни.

Таку точку зору на своїй сторінці в Facebook висловив журналіст Юрій Бутусов. На його думку, відвідування параду робить його не просто заходом, а загальнонаціональним святом незалежності. Свої аргументи про необхідність заходу автор допису розписав у семи пунктах.

1. Парад - це нова частина нової ідеології вільної України.

"Якби військовий парад на День Незалежності був всього лише "показухою", то чому при Януковичі на пост міністра оборони призначалися громадяни РФ? Тому що вороги України хотіли пов'язати українську армію не з історією боротьби за незалежність, а з радянською та російською історією", - написав Бутусов.

2. Парад - це незамінний засіб військово-патріотичного виховання.

"Україна - це держава, яка тільки вчиться бути незалежною. І ми вперше створюємо зараз нашу історію, традиції, нову сучасну культуру, ми закладаємо національну самосвідомість і виховання наших дітей. І тому військові паради - це не показуха. Це означає, що в День Незалежності ми перш за все налаштовані себе захищати. Що стрижнем нашої свободи є армія", - зазначив журналіст.

3. Подібні урочистості проводять в багатьох країнах, що спростовує думку про те, що парад - пережиток радянського минулого.

"У Франції традиція військових парадів на День незалежності сходить до 1880-го року, коли було засновано свято 14 липня. Військові паради проводяться щорічно. У 2018-му в параді взяло участь 220 одиниць наземної техніки, 4300 осіб, 100 літаків і вертольотів. Ізраїль зараз не проводить військових парадів. Але в найважчий час війни за існування Ізраїлю - з 1949 по 1973 військові паради проводилися щорічно", - аргументував свою позицію Бутусов.

4. Парад має величезне значення для самої армії і силових структур, а участь в ньому - це знак суспільного визнання і поваги.

"Парад - це демонстрація нових військових традицій, введення вітання Української повстанської армії, нових символів, нових назв військових частин, пов'язаних з українською історією, привласнення нових звань воєначальникам, вищих державних нагород. На цьому етапі, коли все тільки будується, парад життєво необхідний, також як був необхідний Ізраїлю в перші 25 років воєн за незалежність", - зазначив автор.

5. Це військово-патріотичний захід, учасниками якого є справжні герої.

"На параді знаходиться частина нашої армії, реальної армії і структур безпеки. У парадному строю є чимало справжніх героїв, які стали справжніми професіоналами на цій війні. Просто все це у нас в державі організовано як колгосп - де і хороше і погане перемішано. Але суспільству підтримувати треба хороше, підтримувати професійних і мотивованих людей, і лаяти погане, і чітко проводити межу в своїх оцінках", - написав журналіст.

6. Участь політиків у таких урочистостях є не просто піаром, а шануванням ними українських захисників.

"Це і створення нової традиції, коли глава держави і керівники силових структур фотографуються з захисниками своєї країни. В Росії Путін такого не зробить, по головній площі пройти побоїться. Те, що президент показує свою особливу увагу до військових - це повинно стати стандартом і після Порошенко. Багато важливих традиції, закладені за останні роки парадів на День Незалежності - це традиції, які будуть жити в майбутньому", - зазначив Юрій Бутусов.

Facebook Юрій Бутусов

7. Кожен українець повинен прийти на заходи на честь Дня Незалежності України та віддати належне її захисникам.

"Без нас цей парад не стане тим, чим повинен - ​​загальнонаціональним святом незалежності, днем ​​єднання українців навколо ідеї загальної для всіх нас свободи. Ми це робимо для себе і своїх дітей, щоб завойоване такою кров'ю і жертвами в 2013-2018-му назавжди стало фундаментом нової держави Україна", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, що урочистості з нагоди Дня Незалежності розпочнуться в Києві 24 серпня близько 10:00. Як писав OBOZREVATEL, в межах параду на головній вулиці столиці пройдуть 250 одиниць техніки, 4500 військовослужбовців, серед них вперше і військовослужбовці-жінки.