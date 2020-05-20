Жителю Кропивницького компенсували лікування від COVID-19
Жителю Кропивницького Анатолію Компанійцю повернули понад 26 тисяч гривень, які він витратив на лікування від COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Гроші привіз керівник Центральної міської лікарні Олександр Артюх, у якій лікувався пацієнт, повідомляє "Суспільне".
Голова лікарні приїхав до обласного центру допомоги учасникам АТО і переселенцям, де працює Компанієць.
"До нас в центр приїхав завідувач лікарнею Олександр Іванович Артюх і повернув гроші, які я витратив на своє лікування", – розповів чоловік.
Артюх відмовився коментувати ситуацію. "Ніяких коментарів не даю", – сказав він телефоном.
Зі свого боку заступниця мера міста Наталя Дзюба уточнила, що кошти були взяті з фонду лікарні.
Компанієць заявив, що отримані гроші віддав двом пораненим бійцям з третього полку спецпризначення, які перебувають в дуже важкому стані.
Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Кропивницького витратив 26 580 гривень на лікування від COVID-19. У лікарні йому сказали, що коштів немає, проте завідувач стверджував зворотне.