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20 травня • оновлено в 19:46
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Жителю Кропивницького компенсували лікування від COVID-19

1.3т
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Жителю Кропивницького Анатолію Компанійцю повернули понад 26 тисяч гривень, які він витратив на лікування від COVID-19.

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Гроші привіз керівник Центральної міської лікарні Олександр Артюх, у якій лікувався пацієнт, повідомляє "Суспільне".

Жителю Кропнівніцкого компенсували лікування COVID-19

Жителю Кропнівніцкого компенсували лікування COVID-19

Кадр відео "Суспільне"

Голова лікарні приїхав до обласного центру допомоги учасникам АТО і переселенцям, де працює Компанієць.

"До нас в центр приїхав завідувач лікарнею Олександр Іванович Артюх і повернув гроші, які я витратив на своє лікування", – розповів чоловік.

Артюх відмовився коментувати ситуацію. "Ніяких коментарів не даю", – сказав він телефоном.

Зі свого боку заступниця мера міста Наталя Дзюба уточнила, що кошти були взяті з фонду лікарні.

Компанієць заявив, що отримані гроші віддав двом пораненим бійцям з третього полку спецпризначення, які перебувають в дуже важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Кропивницького витратив 26 580 гривень на лікування від COVID-19. У лікарні йому сказали, що коштів немає, проте завідувач стверджував зворотне.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кропивницький
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